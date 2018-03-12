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Общество | В Пензе 13 классов закрыты на карантин по ОРВИ

12.03.2018|17:10
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В Пензенской области на десятой неделе года - с 5 по 11 марта - было зарегистрировано 4 503 случая ОРВИ (331,0 на 100 тысяч населения). Соответствующую информацию обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость детей и взрослых по суммарной заболеваемости и во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», - отметили в ведомстве.

Грипп в регионе с 1 января 2018 года диагностировали 128 раз.

В Пензе за неделю респираторными вирусными инфекциями переболели 2 470 человек (473,9 на 100 тысяч населения). «На сегодняшний день (12 марта. - Прим. ред.) закрыто 13 классов в 7 школах», - сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев.

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Гость|12.03.2018 17:30|

Весь город болеет, больницы переполнены и детские, и взрослые, лежат в коридорах, а классы только стали закрывать на карантин. Раньше надо было закрывать!!!

Гость|12.03.2018 17:31|

Теперь все уже болеют

Гость|12.03.2018 19:26|

30 школа уже неделю ВСЯ на карантине! А Голодяйкин все классы считает. Он хотя бы раз из кабинета за всю зиму вылез??

Гость|12.03.2018 19:38|

Больницы битком,поликлиники переполнены,самая настоящая эпидемия идет!

Гость|12.03.2018 21:19|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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