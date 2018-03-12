12.03.2018 | 17:10

В Пензенской области на десятой неделе года - с 5 по 11 марта - было зарегистрировано 4 503 случая ОРВИ (331,0 на 100 тысяч населения). Соответствующую информацию обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость детей и взрослых по суммарной заболеваемости и во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», - отметили в ведомстве.

Грипп в регионе с 1 января 2018 года диагностировали 128 раз.

В Пензе за неделю респираторными вирусными инфекциями переболели 2 470 человек (473,9 на 100 тысяч населения). «На сегодняшний день (12 марта. - Прим. ред.) закрыто 13 классов в 7 школах», - сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев.