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Общество | В честь 8 Марта компания «Термодом» дарила женщинам цветы

12.03.2018|17:02
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Компания «Термодом» устроила акцию в честь Международного женского дня. Все представительницы прекрасного пола, пришедшие в этот день на набережную Спутника, получали цветы, подарки и комплименты.

Мужчины, которые гуляли по набережной, не остались в стороне. Они приняли участие в съемке видеосюжета и поздравили прекрасных дам с замечательным весенним праздником.

«Хочу пожелать всем женщинам России здоровья, счастья и спокойствия! И пусть рядом всегда будет надежная опора», - произнес один из них.

«Девушки, всем вам счастья, крепкого здоровья, положительных эмоций! Любите нас, своих мужчин, ведь только мы вас радуем», - присоединился к поздравлениям житель Спутника.

Женщины улыбались, благодарили за цветы и поздравления и просто радовались солнечному дню.

Город Спутник всегда помогает провести время весело и с пользой для здоровья, в любое время года здесь проходят праздники, конкурсы, акции, соревнования.

Каждый гость получит массу положительных эмоций, ведь, по отзывам самих жителей Спутника, в микрорайоне живут молодые, активные и очень доброжелательные люди. А потому здесь всегда царит особая атмосфера веселья и радости.

Подробная информация о предстоящих мероприятиях на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».

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