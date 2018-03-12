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Общество | Перед каникулами юным пензенцам расскажут о «сложностях перехода»

12.03.2018|16:31
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В понедельник, 12 марта, в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Сложности перехода».

До 23-го числа сотрудники ГИБДД будут проводить различные акции, тематические беседы с учащимися и их родителями, а также викторины и конкурсы по безопасности дорожного движения.

В преддверии весенних каникул детям и подросткам напомнят о правилах поведения на улицах и дорогах.

«Будет усилен контроль за соблюдением водителями требований правил дорожного движения в местах расположения образовательных организаций и на пешеходных переходах», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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