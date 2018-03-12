Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 мар 2018|21:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-18oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  56.61
 

Общество | Пензенский аэропорт опубликовал расписание летних рейсов на юг

12.03.2018|17:00
Печать

Летом 2018-го жители региона смогут улететь в южных направлениях из столицы Сурского края.

Сотрудничество с пензенским аэропортом продолжат две авиакомпании: «Ижавиа» и «Саратовские авиалинии». Отправиться из Пензы можно будет, как и в 2017 году, в Симферополь, Анапу и Сочи. Расписание перелетов уже утверждено.

«На Симферополь рейсы будут выполняться три раза в неделю: понедельник, среда, пятница, Анапа - рейс по субботам, туда и обратно, и в воскресенье и среду будут полеты на Сочи», - сообщила начальник службы организации перевозок аэропорта Александра Кулаева.

Пока узнать дату и время вылета самолета можно только на сайте. На табло пензенского аэропорта летнее расписание еще не добавили. Первый рейс отправится в Симферополь 21 мая.

Ценовая политика относительно прошлого года практически не изменилась.

«Стоимость билета в летние направления на летний период у нас будет составлять сумму от 7 000 рублей на Симферополь, в Сочи от 6 000, в зависимости от раскупаемости», - добавила Александра Кулаева.

Последний рейс в рамках летнего расписания 2018-го будет выполнен 29 сентября в 20:40 в Симферополь.

0
0
0
0
 
Гость|12.03.2018 19:24|

6-7 тыс. Дорого

Гость|12.03.2018 19:42|

Саравиа?

Увольте!

Дорого,небезопасно,как оказалось, проще и дешевле,наверное,из Москвы.

В прошлом году летал в Крым из Пензы, АН-148,удобно,но на двоих с женой 30 тыс,хотя из Москвы можно было гораздо дешевле!

Гость|12.03.2018 19:52|

А в Минводы? Опять Беспалов (курирующий зампред) отрезает Пензу ото всех (вместе с Осколковым). И чего он так на Минводы ополчился? Или просто работать не хочет? Неудивительно, что к нам никто из команд Чемпионата по футболу ехать не захотел.

Гость|12.03.2018 19:55|

На Мин.воды?

Они думают,что это- не Юг,а Северный Кавказ.

Гость|12.03.2018 20:53|

Они вообще работать не хотят. Поэтому народ в Пензе и сокращается.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 