12.03.2018 | 17:00

Летом 2018-го жители региона смогут улететь в южных направлениях из столицы Сурского края.

Сотрудничество с пензенским аэропортом продолжат две авиакомпании: «Ижавиа» и «Саратовские авиалинии». Отправиться из Пензы можно будет, как и в 2017 году, в Симферополь, Анапу и Сочи. Расписание перелетов уже утверждено.

«На Симферополь рейсы будут выполняться три раза в неделю: понедельник, среда, пятница, Анапа - рейс по субботам, туда и обратно, и в воскресенье и среду будут полеты на Сочи», - сообщила начальник службы организации перевозок аэропорта Александра Кулаева.

Пока узнать дату и время вылета самолета можно только на сайте. На табло пензенского аэропорта летнее расписание еще не добавили. Первый рейс отправится в Симферополь 21 мая.

Ценовая политика относительно прошлого года практически не изменилась.

«Стоимость билета в летние направления на летний период у нас будет составлять сумму от 7 000 рублей на Симферополь, в Сочи от 6 000, в зависимости от раскупаемости», - добавила Александра Кулаева.

Последний рейс в рамках летнего расписания 2018-го будет выполнен 29 сентября в 20:40 в Симферополь.