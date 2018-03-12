12.03.2018 | 15:01

Жители домов № 67 и 69 на улице Кирова поделились мнением о том, что стараниями коммунальщиков в Пензе провалится проект по раздельному сбору мусора. Единственный в городе специализированный контейнер с тремя отсеками оказался заброшен. Добросовестные жильцы давно заполнили доверху емкости и для пластика, и для бумаги, а опустошать мусорку регулярно никто не спешит.

«Обидно, конечно, обидно... Конечно, вовремя должны вывозить, раз уж поставили контейнер», - отметила местная жительница Ирина Полосина.

«Я думаю, все, что делает наша администрация, все делает для галочки. Она хочет как лучше, а получается как всегда», - высказалась горожанка Валентина Сарапушкина.

Самое обидное, по словам жильцов, что многие из них уже привыкли сортировать мусор. И потребовалось на это не так много времени.

Трехцветный контейнер появился у людей во дворе в середине февраля. Конструкцию они считают достаточно неудобной: тяжело запихать внутрь крупные предметы. Интересный момент - отсек для стекла практически пуст, то есть бутылки кто-то сумел достать и, скорее всего, сдал. Освободившееся место горожане заполняют отходами, которые должны были бы находиться в отделении для бумаги. А некоторые уже выбрасывают то, что можно переработать, в обычную мусорку.