12.03.2018 | 14:08

В понедельник, 12 марта, в администрации Пензы обсуждалось переселение жителей аварийного дома № 10 на улице Кулибина.

16 февраля там частично обвалилась торцевая стена на уровне четвертого этажа. После аварии в доме установили удерживающие конструкции, чтобы не допустить его обрушения.

Собственников квартир попросили переехать в комнаты в маневренном фонде, но многим из них предложенное жилье не понравилось.

В пресс-службе мэрии пояснили, что в настоящее время подрядчик готовится приступить к работам по усилению стен по периметру здания, которые предполагается завершить 31 марта.

Заместитель мэра Пензы Юрий Ильин сообщил, что администрация может предоставить 54 жилых помещения в маневренном фонде (квартиры и комнаты на общей кухне) исходя из нормы 6 кв. м на человека.

По состоянию на 12 марта переехать пожелали 14 собственников. Они смогут переселиться уже на этой неделе, в помощь им выделят транспорт.

«В доме проживают семьи с детьми. Необходимо заранее, до переезда на новое место жительства, узнать у собственников, кто нуждается в местах в детских садах и школах, чтобы управление образования смогло оперативно решить этот вопрос», - заключил глава администрации Виктор Кувайцев.