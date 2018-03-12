В понедельник, 12 марта, в администрации Пензы обсуждалось переселение жителей аварийного дома № 10 на улице Кулибина.
16 февраля там частично обвалилась торцевая стена на уровне четвертого этажа. После аварии в доме установили удерживающие конструкции, чтобы не допустить его обрушения.
Собственников квартир попросили переехать в комнаты в маневренном фонде, но многим из них предложенное жилье не понравилось.
В пресс-службе мэрии пояснили, что в настоящее время подрядчик готовится приступить к работам по усилению стен по периметру здания, которые предполагается завершить 31 марта.
Заместитель мэра Пензы Юрий Ильин сообщил, что администрация может предоставить 54 жилых помещения в маневренном фонде (квартиры и комнаты на общей кухне) исходя из нормы 6 кв. м на человека.
По состоянию на 12 марта переехать пожелали 14 собственников. Они смогут переселиться уже на этой неделе, в помощь им выделят транспорт.
«В доме проживают семьи с детьми. Необходимо заранее, до переезда на новое место жительства, узнать у собственников, кто нуждается в местах в детских садах и школах, чтобы управление образования смогло оперативно решить этот вопрос», - заключил глава администрации Виктор Кувайцев.
Молодцы! Детям нужно помогать! Если взрослые не хотят переезжать,то и не нужно. Пусть себе живут и радуются.Это их право. С домика на Либерсона тоже не хотели в своё время переезжать,а сейчас программа закончилась и мусор с моста на голову на всю жизнь. Мост давно построен и никто ничего более не придложит. А здесь стеночку усилят до 31 марта и дом будет лучше нового.