10.01.2018 | 13:35

В Пензенской области по поручению губернатора разработают проект по лечению алкоголизма. Сначала в него включат четыре-пять районов, где данная проблема наиболее актуальна, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Приглашайте экспертов, обсуждайте, ищите лучшие варианты решения проблемы, нам нужна программа по лечению и реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью», – поставил задачу подчиненным Иван Белозерцев.

В состав рабочей группы, которая будет заниматься проектом, войдут руководители министерств здравоохранения, труда и соцзащиты населения, врачи-наркологи и уполномоченный по правам человека в Пензенской области.

«Формируйте предложения, сделаем пилотный проект и начнем эту работу», - призвал Иван Белозерцев.

Он добавил, что при работе с людьми с алкозависимостью нужно применять комплексный подход - после лечения устраивать их на работу. «Надо рассмотреть разные варианты – это и возможности министерства труда области, и взаимодействие с нашими предприятиями», – заявил губернатор.