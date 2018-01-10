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Общество | В Пензенской области разработают программу лечения алкоголиков

10.01.2018|13:35
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В Пензенской области по поручению губернатора разработают проект по лечению алкоголизма. Сначала в него включат четыре-пять районов, где данная проблема наиболее актуальна, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Приглашайте экспертов, обсуждайте, ищите лучшие варианты решения проблемы, нам нужна программа по лечению и реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью», – поставил задачу подчиненным Иван Белозерцев.

В состав рабочей группы, которая будет заниматься проектом, войдут руководители министерств здравоохранения, труда и соцзащиты населения, врачи-наркологи и уполномоченный по правам человека в Пензенской области.

«Формируйте предложения, сделаем пилотный проект и начнем эту работу», - призвал Иван Белозерцев.

Он добавил, что при работе с людьми с алкозависимостью нужно применять комплексный подход - после лечения устраивать их на работу. «Надо рассмотреть разные варианты – это и возможности министерства труда области, и взаимодействие с нашими предприятиями», – заявил губернатор.

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Гость|10.01.2018 13:45|

А на фото глав врач какой больницы?

Гость|10.01.2018 13:49|

Я был алкоголиком, их вылечить нельзя. Кодировался три раза(дурак), молился святому Ванифатию, 99 поклонов бил покоянных - всё псу под хвост!

А бросил сам. Давно.

Гость|10.01.2018 13:59|

Гость писал(a):

А на фото глав врач какой больницы?
Один из главных разработчиков программы, чего не бухать за бюджетные деньги.

Гость|10.01.2018 13:59|

Лечить алкоголизм нужно методом КУЗНЕЦА.

Гость|10.01.2018 14:12|

Привет лакаш.

Гость|10.01.2018 14:33|

Кто не пьёт и не курит по 5 тысяч рублей каждый месяц,вот единственный стимул!!! Чтоб люди на эти деньги могли съездить на отдых. Ну думаю власти сделать так не будут , слабо лучше им когда большая половина выпивает или курит.

Доходы в казну и немалые. А генеральный партнер спортивных игр пивоваренные заводы,хотя спорт и алкоголь несовместимы!!!

Гость|10.01.2018 14:41|

Гость писал(a):

Кто не пьёт и не курит по 5 тысяч рублей каждый месяц,вот единственный стимул!!!
Изменять сознание - это потребность у 30-40%. Эта цифра не меняется, как 3-4% гомиков.

Никакие деньги тут не помогут, тем более как их распределять?, тогда всем давать надо.

Гость|10.01.2018 14:41|

Алкоголизм НЕ ЛЕЧИТСЯ!!! Господа журналисты у вас чрезвычайно низкая квалификация.

Гость|10.01.2018 14:41|

молился святому Ванифатию, 

Дурак ты . Молись Петру Кузнецову всё как рукой снимет прозрение придёт мгновенно .

Гость|10.01.2018 14:43|

Лечение алкашей это деньги на ветер или коту под хвост. Но отпилить бабок на этом можно и не малые .

Гость|10.01.2018 14:44|

Народ специально держат в чёрном теле,чтобы из этой проклятой страны никто не смог сбежать !

Гость|10.01.2018 14:50|

Каждый раз борятся они денег выделяют на это и не малые а толку от этого ноль . Алкашей полным полно , пойла в магазинах и шинках ещё больше. С чем или с кем вы боритесь ?

Гость|10.01.2018 14:51|

Гость писал(a):

Алкоголизм НЕ ЛЕЧИТСЯ!!! Господа журналисты у вас чрезвычайно низкая квалификация.
Журналисты то тут при чём, не они же лечить хотят.

Гость|10.01.2018 14:52|

За употребление алкоголя уголовная ответственнось . Вот что надо .

Гость|10.01.2018 14:56|

Гость писал(a):

За употребление алкоголя уголовная ответственнось . Вот что надо .
Не поможет. Наркотики запрещены, а их всё больше. И нарков больше.

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Имя: Гость
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