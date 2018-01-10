10.01.2018 | 15:39

Среди пензенцев ходят слухи о якобы возможном повторении массового банкротства управляющих компаний, точно такого же, как случилось в конце 2014 – начале 2015 года. Тогда больше 20 организаций объявили себя финансово несостоятельными.

«Я все-таки думаю, что такого массового банкротства не будет, которое мы пережили в 2014 году перед лицензированием, хотя подобные случаи уже имеются», - рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Главный жилищный инспектор области считает, что это происходит из-за того, что зачастую реальное потребление ресурсов превышает установленный норматив.

«Причиной банкротства является тот факт, что раньше было сверхнормативное потребление ОДН. Сейчас то же самое сверхнормативное потребление – по СОИ, то есть это давит и все складывается из задолженности за коммунальные ресурсы», - пояснила Инна Левченко.

Вторая причина возможного финансового краха управляек, продолжает главный жилищный инспектор области, – поведение самих коммунальщиков.

«Есть единичные юрлица, которые (есть такое ощущение) пришли не для того, чтобы качественно управлять домами, а для того, чтобы породить какую-то проблему и уйти с рынка», - отметила она.

Остается надеяться на подписание федерального закона о переходе на прямые расчеты, когда деньги потребителей, минуя управляйку, идут ресурсникам. Ожидается, что его примут в первом квартале 2018-го, впрочем, обсуждение уже длится с 2015 года.