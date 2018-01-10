В среду, 10 января, на совещании в администрации Пензы начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин доложил о том, что за последние полгода увеличилось число домов, которые региональный оператор исключает из программы капитального ремонта, предлагая отнести их к ветхому и аварийному жилью.
Между тем жильцы добросовестно платили взносы в фонд капремонта. Теперь они не понимают, что их ждет и куда денутся их деньги. В связи с этим недоумевающие пензенцы обращаются в различные инстанции.
Мэр Виктор Кувайцев поручил подготовить расширенную справку по этому вопросу.
«Городская программа по расселению ветхих и аварийных домов включает около 40 жилых зданий. Мы должны проработать этот вопрос, исходя из реальной ситуации», - уточнил градоначальник.
А с годами всё будет выглядеть в разы хуже,так как Пенза последние 20 лет практически не строила новое жильё,а брежневки,хрущовки не поддерживало должным образом,и они естественно начали разрушаться.Выход один.чтобы в ближайшие годы половину домов старой постройки не постигла участь всем известного дома Ударная 35,нужно начать полномасштабное строительство нового жилья.