10.01.2018 | 12:56

В среду, 10 января, на совещании в администрации Пензы начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин доложил о том, что за последние полгода увеличилось число домов, которые региональный оператор исключает из программы капитального ремонта, предлагая отнести их к ветхому и аварийному жилью.

Между тем жильцы добросовестно платили взносы в фонд капремонта. Теперь они не понимают, что их ждет и куда денутся их деньги. В связи с этим недоумевающие пензенцы обращаются в различные инстанции.

Мэр Виктор Кувайцев поручил подготовить расширенную справку по этому вопросу.

«Городская программа по расселению ветхих и аварийных домов включает около 40 жилых зданий. Мы должны проработать этот вопрос, исходя из реальной ситуации», - уточнил градоначальник.