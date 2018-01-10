Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 янв 2018|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  67.88  |  $  56.87
 

Общество | В Пензе дома исключают из программы капремонта и хотят признать ветхими

10.01.2018|12:56
Печать

В среду, 10 января, на совещании в администрации Пензы начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин доложил о том, что за последние полгода увеличилось число домов, которые региональный оператор исключает из программы капитального ремонта, предлагая отнести их к ветхому и аварийному жилью.

Между тем жильцы добросовестно платили взносы в фонд капремонта. Теперь они не понимают, что их ждет и куда денутся их деньги. В связи с этим недоумевающие пензенцы обращаются в различные инстанции.

Мэр Виктор Кувайцев поручил подготовить расширенную справку по этому вопросу.

«Городская программа по расселению ветхих и аварийных домов включает около 40 жилых зданий. Мы должны проработать этот вопрос, исходя из реальной ситуации», - уточнил градоначальник.

0
0
0
0
Гость|10.01.2018 13:28|

А с годами всё будет выглядеть в разы хуже,так как Пенза последние 20 лет практически не строила новое жильё,а брежневки,хрущовки не поддерживало должным образом,и они естественно начали разрушаться.Выход один.чтобы в ближайшие годы половину домов старой постройки не постигла участь всем известного дома Ударная 35,нужно начать полномасштабное строительство нового жилья.

Гость|10.01.2018 13:30|

нужно

еще проверить качество цемента при помощи которых построены жилые дома

Гость|10.01.2018 13:32|

По-моемому заголовок написан некорректно. Может стоило написать "В Пензе часть домов хотят признать ветхими и исключить их программы капремонта". Еще бы список прикрепили этих "счастливчиков". А деньги надо вернуть, например в виде 0,0 руб за ремонт и содержание жилья в течении №-го периода времени.

Гость|10.01.2018 13:33|

Так куды бабло то пойдёт уплаченное за кап.ремонт если дом признают ветхим?

Гость|10.01.2018 13:37|

Гость писал(a):

Так куды бабло то пойдёт уплаченное за кап.ремонт если дом признают ветхим?
На колхозные нужды

Гость|10.01.2018 13:48|

Адреса можно уточнить, а то некоторые дома в 80-х по плану снесены, а до сих пор платят.

Гость|10.01.2018 13:55|

Гость писал(a):

а до сих пор платят.
Мало того их еще и ремонтировать умудряются по документам))

Гость|10.01.2018 13:56|

В этом-то и весь цимес авантюры с капремонтом! Платят так терпилы, платят в общий котел (а если рыпнутся не в общий, то на них есть в правилах фонда вилы и рогатины) за запланированный (хе-хе..) в 2039..2042-х годах капремонт. А за пару-тройку лет до этого дом-то бац и... признают ветхим и аварийным (ну вот состарился и изветшал раньше чем рассчитывали, сами мол виноваты - содержать надо было лучше). Но видать жадность фраера-то гложет, начали уже сейчас, не дожидаясь 20..30-х годов.

Гость|10.01.2018 13:59|

Гость писал(a):

А с годами всё будет выглядеть в разы хуже,так как Пенза последние 20 лет практически не строила новое жильё,а брежневки,хрущовки не поддерживало должным образом,и они естественно начали разрушаться.Выход один.чтобы в ближайшие годы половину домов старой постройки не постигла участь всем известного дома Ударная 35,нужно начать полномасштабное строительство нового жилья.
ты хоть в Пензе живешь, чудо? В Пензе целый Спутник построили. В таком гавне как брежневки и хрущевки только пенсионеры живут. Молодежь вся в новых домах живет.

Гость|10.01.2018 14:01|

Гость писал(a):

В этом-то и весь цимес авантюры с капремонтом! Платят так терпилы, платят в общий котел (а если рыпнутся не в общий, то на них есть в правилах фонда вилы и рогатины) за запланированный (хе-хе..) в 2039..2042-х годах капремонт. А за пару-тройку лет до этого дом-то бац и... признают ветхим и аварийным (ну вот состарился и изветшал раньше чем рассчитывали, сами мол виноваты - содержать надо было лучше). Но видать жадность фраера-то гложет, начали уже сейчас, не дожидаясь 20..30-х годов.
А вот этот вопрос правильный. Почему живя в новом доме, я должен оплачивать кап.ремонт хрен пойми каких домов, причем находящихся в собственности у других людей. А когда очередь дойдет до моего дома - эту программу или отменять или скажут денег нет, но вы держитесь.

Гость|10.01.2018 14:07|

Если дом признают ветхим ,то дадут новое жильё в Заре. На Западной поляне хрущёвки начинают разваливаться.То крыша улетит,то стена мокнет и падает,то асфальта нет и люди ходят по дверям. Нужно всех переселить из хрущёвок в новую планировку в Зарю.

Гость|10.01.2018 14:15|

Гость писал(a):

Нужно всех переселить из хрущёвок в новую планировку в Зарю.
А на месте хрущевок, в т.ч. и на Западной, построить нормальное жилье для непростых и достойных людей или передать высвобождающуюся территорию РПЦ. А можно и то и другое сразу.

Гость|10.01.2018 14:17|

А на месте хрущевок, в т.ч. и на Западной, построить нормальное жилье для непростых и достойных людей или передать высвобождающуюся территорию РПЦ. А можно и то и другое сразу

Так оно и будэт...

Гость|10.01.2018 14:23|

ГЛАС БОЖИЙ???

Гость|10.01.2018 14:47|

Гость писал(a):

А деньги надо вернуть, например в виде 0,0 руб за ремонт и содержание жилья в течении №-го периода времени.
Н-да? А ключ от квартиры не надо?

Гость писал(a):

В этом-то и весь цимес авантюры с капремонтом! Платят так терпилы, платят в общий котел (а если рыпнутся не в общий, то на них есть в правилах фонда вилы и рогатины) за запланированный (хе-хе..) в 2039..2042-х годах капремонт. А за пару-тройку лет до этого дом-то бац и... признают ветхим и аварийным (ну вот состарился и изветшал раньше чем рассчитывали, сами мол виноваты - содержать надо было лучше). Но видать жадность фраера-то гложет, начали уже сейчас, не дожидаясь 20..30-х годов.
А этого вообще вычислить по IP и впаять по максимуму за экстремизм и подрыв государственного строя.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!