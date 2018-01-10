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Общество | В Пензе 15 команд прошли во второй тур детского конкурса «Синяя звезда»

10.01.2018|11:39
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В субботу, 13 января, в Пензе пройдет очный этап II городского фестиваля-конкурса детского литературного творчества «Синяя звезда». Церемония открытия запланирована на 10:00.

«Во втором туре «В Стране детских курьезов и комичных ситуаций» принимают участие 15 команд, прошедших экспертную оценку, онлайн-голосование и набравших наибольшее количество баллов по результатам первого тура», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организаторы фестиваля рассчитывают, что конкурс вызовет у учеников 3-х и 4-х классов интерес к литературе и сделает детское художественное творчество более популярным.

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