10.01.2018 | 19:05

На 11 канале стартовал уникальный проект, аналогов которому нет ни на одном региональном телеканале. В прямом эфире по будням с 17:00 до 18:00 будет выходить «Стол заказов «Радио 101.8».

Любимые диджеи готовы порадовать зрителей и радиослушателей хитами, проверенными временем, пообщаться с пензенцами и поздравить их родных и близких.

«Мандраж, конечно же, вначале был, но мне нравится, что люди оживились. Количество СМС и звонков несопоставимо с тем объемом, который поступает на наши дневные эфиры. Так что, я думаю, это вещь перспективная. Народ прется, всем классно», - отметил диджей Виталий Добров.

Увидеть и услышать «Стол заказов» можно не только в эфире телеканала «Наш дом» и на «Радио 101.8», но и в Интернете. Для этого нужно зайти на сайт «ПензаИнформ» в раздел «Телевидение».

«Просто народу стало интереснее. Потому что мы теперь как на ладошке, ничего не скрываем: вот наша студия, здесь проходят все прямые эфиры на «Радио 101.8». Теперь у жителей Пензы и Пензенской области появилась возможность еще и видеть, как это все происходит», - подчеркнула диджей Нюрочка Чайковская.

Кроме того, принимаются и видеопоздравления. Их можно отправлять по адресу 11@penzainform.ru с пометкой «Стол заказов «101.8».