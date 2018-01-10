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Общество | Парк Белинского приглашает пензенцев на праздник «Обнимайтесь на здоровье»

10.01.2018|16:02
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В следующее воскресенье, 21 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского состоится мероприятие, посвященное Международному дню объятий.

Как известно, этот праздник придумали в США в 1986 году. Считается, что его инициаторами были студенты.

В этот день посетителям зимнего парка предложат развлекательную программу «Обнимайтесь на здоровье».

«Спешите получить удовольствие от дружеских прикосновений и веселых шуток, принимая участие в играх и конкурсах!» - призвали пензенцев и гостей города сотрудники учреждения культуры.

Мероприятие проводится ежегодно. В 2017-м оно проходило под названием «Обними меня на счастье» и, помимо конкурсов и игр, включало викторины, танцы, выступления творческих коллективов.

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Гость|10.01.2018 16:17|

РПЦ будет против. Парк ждут неприятности.

Гость|10.01.2018 16:34|

Обнимание и прикосновения только в варежках.

Гость|10.01.2018 16:35|

В разливайках каждый день такой праздник проходит!))

Гость|10.01.2018 16:37|

Такой праздник лучше летом проводить, в жару

Гость|10.01.2018 17:07|

Это хорошо пойду девок щупать.

Гость|10.01.2018 18:07|

10.01.2018|В Пензенской области заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 42,3% Наши идиоты решили поправить положение дел. ))))))))))))

Гость|10.01.2018 19:27|

Международная пакость

Гость|10.01.2018 19:48|

Беснования всё нарастают и нарастают скоро реально ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА для этого оскотинившегося недочеловечества.

Гость|10.01.2018 19:51|

Я люблю обниматься с молодыми девушками взасос . Непременно приду .

Гость|10.01.2018 19:52|

В самые ближайшие годы если уже не месяцы действительно будет самая ужасная и масштабная за всю историю человечества война, об этом не только официально сообщил Патриарх месяц назад но и множество старцев и Святых заявляли. Война неизбежна и слишком скоро.

Гость|10.01.2018 19:53|

РУТЕНИЙ 106

Это любимый праздник для воров - карманников .

Имя: Гость
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