10.01.2018 | 16:02

В следующее воскресенье, 21 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского состоится мероприятие, посвященное Международному дню объятий.

Как известно, этот праздник придумали в США в 1986 году. Считается, что его инициаторами были студенты.

В этот день посетителям зимнего парка предложат развлекательную программу «Обнимайтесь на здоровье».

«Спешите получить удовольствие от дружеских прикосновений и веселых шуток, принимая участие в играх и конкурсах!» - призвали пензенцев и гостей города сотрудники учреждения культуры.

Мероприятие проводится ежегодно. В 2017-м оно проходило под названием «Обними меня на счастье» и, помимо конкурсов и игр, включало викторины, танцы, выступления творческих коллективов.