09.01.2018 | 13:33

В Пензенской области подвели итоги проверок водителей на состояние опьянения в период новогодних праздников. Мероприятия по предупреждению ДТП проводились сотрудниками Госавтоинспекции с 30 декабря по 8 января.

За этот период было задержано 170 нетрезвых водителей, причем 24 из них - по информации, полученной от населения.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет», - предупредили работники отделения пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.