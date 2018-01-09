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Общество | В Пензенской области за праздники задержали 170 пьяных водителей

09.01.2018|13:33
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В Пензенской области подвели итоги проверок водителей на состояние опьянения в период новогодних праздников. Мероприятия по предупреждению ДТП проводились сотрудниками Госавтоинспекции с 30 декабря по 8 января.

За этот период было задержано 170 нетрезвых водителей, причем 24 из них - по информации, полученной от населения.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет», - предупредили работники отделения пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|09.01.2018 13:43|

На 5 лямов теперь штрафы выпишут. Нормально гайцы нахалтурили за выходные. А сколько в карман за работ улица ведут такую статистику?!

Гость|09.01.2018 13:46|

а сколько из них православных?

Гость|09.01.2018 14:06|

penzainform.ru писал(a):

причем 24 из них - по информации, полученной от населения.
Пенза - город стукачей!

Гость|09.01.2018 14:06|

нормально народ отметил новый год !!! Как пили так и будут пить за рулем, это Россия !!!

Гость|09.01.2018 14:19|

Гость писал(a):

причем 24 из них - по информации, полученной от населения.

Пенза - город стукачей!

Пенза город вертухаев

Гость|09.01.2018 14:25|

Лишать прав нужно минимум на 5 лет и штраф 100 000 руб.За управление Т.С.без водительского удостоверения(при лишении) 5 лет срока.

Гость|09.01.2018 14:31|

penzainform.ru писал(a):

было задержано 170 нетрезвых водителей
А на самом деле было не менее 17.000 ПЬЯНЫХ водителей. Никудышная "работа" ГИБДД.

Гость|09.01.2018 14:34|

Расстрелять.

Гость|09.01.2018 14:34|

отдал 15. и я рад и он в добре.

Гость|09.01.2018 14:36|

Тебе добре,а ты ложишь.

Гость|09.01.2018 14:39|

Гость писал(a):

отдал 15. и я рад и он в добре.
Кто у кого за 15 штук?

Гость|09.01.2018 14:40|

В 13 году дышал показало 003 год и восемь. Что то нужно менять

Гость|09.01.2018 14:41|

это удовольствие стоит не 15, а как минимум 30 или 50 !!

Гость|09.01.2018 14:41|

Он у него.

Гость|09.01.2018 14:43|

Гость писал(a):

это удовольствие стоит не 15, а как минимум 30 или 50 !!
15 на месте, ты с полтинником катаешься что ли всегда?

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Имя: Гость
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