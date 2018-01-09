09.01.2018 | 11:25

С 30 декабря 2017 по 9 января 2018 года в Пензенской области скорую медицинскую помощь оказали 12 544 раза. При этом 4 011 вызовов закончились госпитализацией.

Самой частой причиной обращения к врачам стали несчастные случаи – 1 161 вызов. 60 из них были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. 880 раз медики помогли пациентам с острыми сердечными состояниями.

«Вызовов относительно травм, связанных с использованием пиротехнических и других новогодних средств, не было», - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В среднем за сутки врачи обслуживали около 1 300 вызовов. В прошлом году их было на 400 больше – 1 700 обращений.