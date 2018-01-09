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Общество | В Пензенской области скорую в праздники вызывали более 12 тысяч раз

09.01.2018|11:25
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С 30 декабря 2017 по 9 января 2018 года в Пензенской области скорую медицинскую помощь оказали 12 544 раза. При этом 4 011 вызовов закончились госпитализацией.

Самой частой причиной обращения к врачам стали несчастные случаи – 1 161 вызов. 60 из них были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. 880 раз медики помогли пациентам с острыми сердечными состояниями.

«Вызовов относительно травм, связанных с использованием пиротехнических и других новогодних средств, не было», - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В среднем за сутки врачи обслуживали около 1 300 вызовов. В прошлом году их было на 400 больше – 1 700 обращений.

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Гость|09.01.2018 11:41|

ПЬЯНКА ЯВИЛАСЬ ПРИЧИНОЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ?

Гость|09.01.2018 11:43|

Быдло получает то чего достойно.

Гость|09.01.2018 11:43|

Из них 11000 раз по причине беспробудного пьянства.

Гость|09.01.2018 11:52|

если выходных сделать еще больше то и окочурется также больше.

Гость|09.01.2018 12:20|

Погода в этом году поганая вот и косит даже молодых и относительно здоровых людей, в основном сердечно-сосудистые проявления.

Гость|09.01.2018 13:38|

Опохмеляться надо

Гость|09.01.2018 14:51|

Похмелье - таже пьянка.

Гость|09.01.2018 14:57|

Гость писал(a):

Похмелье - таже пьянка.
Лучше чем смерть

Гость|09.01.2018 14:59|

Гость писал(a):

Похмелье - таже пьянка
Можно и капустным рассолом!

Имя: Гость
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