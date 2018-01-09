09.01.2018 | 15:05

В 2018 году планируется восстановить дороги в 36 населенных пунктах области, где проживает 20 000 человек и более. Всего собираются отремонтировать более 500 километров пензенских дорог. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев доложил о перспективах дорожного строительства в регионе на первом в новом году оперативном совещании в правительстве.

«23 километра дорог мы планируем восстановить в рамках социального развития сельских территорий, в том числе дороги к объектам переработки в Мокшанском и Нижнеломовском районах», - уведомил Александр Гришаев.

Рассчитывают чиновники и на продолжение действия программы «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году этот проект позволил улучшить состояние более 60 участков городских магистралей.

«Ремонтировались дороги в тех границах, которые есть. Когда есть возможность расширить дороги, нужно этим пользоваться. Да, это дополнительные расходы, но они идут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как подчеркнул глава региона, если для увеличения полос движения потребуется выносить коммунальные сети, то этим нужно заниматься. Также, по его мнению, не все, что было сделано в прошлом году, пошло на пользу участникам дорожного движения.

«Проектант поставил светофор – и все! Нет анализа; не выяснено, как будет влиять этот светофор на регулировку движения. Мне это не нравится, в городе Пензе особенно», - добавил Иван Белозерцев.

Кстати, из-за того, что в прошлом году на дорогах появились дополнительные автоматизированные регулировщики движения, автомобилисты стали называть Пензу «городом светофоров».