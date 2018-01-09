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Общество | В Пензенской области могут появиться наставники для молодых специалистов

09.01.2018|16:09
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В региональном институте развития образования организовали круглый стол, чтобы выработать стратегию того, как помогать молодым людям, недавно пришедшим в профессию.

«Уровень профессионализма, компетенций, знаний современной молодежи иногда недостаточен для того, чтобы реализовывать определенные практические дела. Здесь необходимы наставники более старшего поколения, которые могут помочь, научить, подсказать», - подчеркнула ректор института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева.

Как отметили представители различных объединений Пензы, в современном обществе мало людей, которые согласятся подсказывать и помогать без доплаты. Придется тратить много рабочего, а порой и личного времени. Возникает и еще один вопрос – до какого периода нужно сопровождать молодых специалистов.

Старший воспитатель Губернского лицея Виталий Дятлов вспомнил начало 90-х годов, когда он пришел на работу в Каменскую общеобразовательную школу.

«Было очень мощное старшее звено, растущее профессионально среднее звено и молодежь, которая в процессе организации училась у всех понемножку и шла к какому-то определенного росту», - рассказал старший воспитатель.

Все замечания, которые высказали участники круглого стола, будут учтены при разработке системы наставничества в Пензенской области.

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Гость|09.01.2018 19:10|

Лучше бы рассказали как заработать денег, не работая для денег, а заставить деньги работать на себя. Ведь кто понял жизнь - работу бросил.

Гость|09.01.2018 19:42|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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