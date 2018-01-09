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Общество | В Пензе за счет бюджета детям вручили 4 500 новогодних подарков

09.01.2018|15:23
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За новогодние праздники Социальным управлением г. Пензы было организовано 34 мероприятия, участие в которых приняли более 1 600 человек, в том числе 1 400 детей. Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка на дому поздравили 48 детей-инвалидов.

Детям из семей в трудной жизненной ситуации вручили 6 700 новогодних подарков. «4 500 подарков закуплено за счет средств бюджета города Пензы, 2 200 подарков - за счет спонсорской помощи», - уточнили в соцуправлении.

Подарки предоставлялись в первую очередь детям из семей в социально опасном положении, инвалидам, из многодетных и малообеспеченных семей.

«В период новогодних и рождественских праздников было организовано вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам, которым исполнилось 90, 95, 100 лет. Всего вручено 25 поздравлений», - добавили в управлении.

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Гость|09.01.2018 15:38|

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ ЗАБОТУ.

Гость|09.01.2018 15:42|

penzainform.ru писал(a):

семей в социально опасном положении, инвалидам, из многодетных и малообеспеченных семей.
Опаньки многодетные и малообеспеченые ясно, а еще есть в соц.опасном положении а это как? Или это нищие так называются? А куды делись малообеспеченных попавшие в трудную жизненную ситуацию?

Гость|09.01.2018 16:35|

Ребёнок на инвалидности 5 лет и только один раз(4 года назад) получали подарок на Новый год.Живём в Пензе.Интересно,кто же кушает наши подарки???

Гость|09.01.2018 16:38|

В отчётности в пакетах с конфетами птичье молоко лежит,а по факту засохшие ириски и просроченные вафли.

Гость|09.01.2018 17:43|

Наша семья многодетная. Ни разу не получали подарков таких. Нам и не надо. Просто любопытно стало, что не малоимущим что-то дали. В саду на ребёнка на одного даже компенсацию отменили-не положено...

Гость|09.01.2018 17:59|

Интересно,кто же кушает наши подарки???

Их кушают достойнишие из достойниших, понаехавшие из деревень и других областей, посылающие матом на площади.

Гость|09.01.2018 18:42|

Гость писал(a):

Ребёнок на инвалидности 5 лет и только один раз(4 года назад) получали подарок на Новый год.Живём в Пензе.Интересно,кто же кушает наши подарки???
Дети чинушек и соцработников.

Гость|09.01.2018 18:43|

Гость писал(a):

В отчётности в пакетах с конфетами птичье молоко лежит,а по факту засохшие ириски и просроченные вафли.
А деньги легли в карманы жуликов и воров. Слава единорастам!

Гость|09.01.2018 18:48|

Так же из бюджета обманутым дольщикам вручат 300 млн!!! Их приравняли к детям

Имя: Гость
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