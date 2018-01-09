09.01.2018 | 15:23

За новогодние праздники Социальным управлением г. Пензы было организовано 34 мероприятия, участие в которых приняли более 1 600 человек, в том числе 1 400 детей. Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка на дому поздравили 48 детей-инвалидов.

Детям из семей в трудной жизненной ситуации вручили 6 700 новогодних подарков. «4 500 подарков закуплено за счет средств бюджета города Пензы, 2 200 подарков - за счет спонсорской помощи», - уточнили в соцуправлении.

Подарки предоставлялись в первую очередь детям из семей в социально опасном положении, инвалидам, из многодетных и малообеспеченных семей.

«В период новогодних и рождественских праздников было организовано вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам, которым исполнилось 90, 95, 100 лет. Всего вручено 25 поздравлений», - добавили в управлении.