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Общество | В Пензе управляющие компании работают неудовлетворительно

09.01.2018|13:44
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Во вторник, 9 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили, как коммунальные службы борются с гололедом во дворах многоквартирных домов. Соответствующее поручение в ходе оперативного совещания дал глава региона Иван Белозерцев.

Члены выездной группы побывали на улицах Кронштадтской, Ладожской, Минской, Толстого, проспекте Победы и ряде других. По итогам проверки Виктор Кувайцев назвал работу УК «Альянс+», «Возрождение», «Жилье-11», «Лев», «МУП «Станица» и «Пензенская управляющая компания» неудовлетворительной.

«Некоторые территории обработаны песком некачественно, в основном это касается больших внутриквартальных проездов. Нам важно сделать все, чтобы предотвратить появление травмоопасных ситуаций», – заявил градоначальник.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, управляющим компаниям предложат заключить договоры с МУП «Пензадормост» для организации совместных противогололедных мероприятий.

«Пока еще снега не так много, у МУП «Пензадормост» есть возможность обработать большие внутриквартальные проезды по договору подряда с управляющими компаниями», – отметил глава администрации Пензы.

Юрий Ильин и начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин должны составить список недобросовестных управляющих компаний и отправить его в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области, где будет принято решение о наложении на данные организации штрафных санкций.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|09.01.2018 13:58|

Жилье-22 туда включите

Гость|09.01.2018 13:59|

Пора банкротиться? Отмашку уже дали?

Гость|09.01.2018 14:12|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Ильин и начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин должны
Они были должны не на печке сидеть в праздники и брюхо вкусностями набивать, а выйти протрясти свои и проверить как работают вверенные подчиненные. Вот это было бы дело и их работа.

Гость|09.01.2018 14:15|

Они были должны не на печке сидеть в праздники и брюхо вкусностями набивать, а выйти протрясти свои и проверить как работают вверенные подчиненные. Вот это было бы дело и их работа

Ты чаго смердушка, это не царское дело...

Гость|09.01.2018 14:19|

В Пензе управляющие компании работают неудовлетворительно

Да ну?! Вот это новость!

Гость|09.01.2018 14:57|

Ну хоть одну лицензии лешили?

Гость|09.01.2018 15:09|

УК вообще не работают!

Гость|09.01.2018 15:10|

Госжилстройтехинспекция с ними заодно?

Гость|09.01.2018 15:27|

И УК"Проспект"тоже включите

Гость|09.01.2018 15:34|

Я не могу понять, или руководителей области и губернии никто не слушается, т.е. низкая исполнительная дисциплина, то ли они просто так говорят, для галочки?!Слов полно, и они правильные, а на деле реально ничего нет!!!

Гость|09.01.2018 15:48|

Ясно не работают, а дальше то, что так сотресание воздуха, тут новость была одна какая, то 11 лямов за тепло должна, куды делись деньги не ясно, лицензий не делают, они потом банкротятся или самоликвидироватся и по этим же лицензиям новые открывают. Ну хоть одну показательно лешили лицензии глядишь и другим не повадно было. А так одна брехня.

Гость|09.01.2018 16:44|

penzainform.ru писал(a):

мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин борются с гололедом во дворах многоквартирных домо
А Юрий на фото с телефоном в руках в соцсетях что ли завис?

Гость|09.01.2018 17:20|

А Юрий на фото с телефоном в руках в соцсетях что ли завис?

Нет, измеряет слой песчаной смеси и подсчитывает бабло...Скоро на бали отдыхать!!!

Гость|09.01.2018 17:27|

А чего это они оба в красных куртках?

Гость|09.01.2018 17:30|

они с одного детдома))

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