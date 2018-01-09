В Пензе управляющие компании работают неудовлетворительно

09.01.2018 | 13:44

Во вторник, 9 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили, как коммунальные службы борются с гололедом во дворах многоквартирных домов. Соответствующее поручение в ходе оперативного совещания дал глава региона Иван Белозерцев.

Члены выездной группы побывали на улицах Кронштадтской, Ладожской, Минской, Толстого, проспекте Победы и ряде других. По итогам проверки Виктор Кувайцев назвал работу УК «Альянс+», «Возрождение», «Жилье-11», «Лев», «МУП «Станица» и «Пензенская управляющая компания» неудовлетворительной.

«Некоторые территории обработаны песком некачественно, в основном это касается больших внутриквартальных проездов. Нам важно сделать все, чтобы предотвратить появление травмоопасных ситуаций», – заявил градоначальник.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, управляющим компаниям предложат заключить договоры с МУП «Пензадормост» для организации совместных противогололедных мероприятий.

«Пока еще снега не так много, у МУП «Пензадормост» есть возможность обработать большие внутриквартальные проезды по договору подряда с управляющими компаниями», – отметил глава администрации Пензы.

Юрий Ильин и начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин должны составить список недобросовестных управляющих компаний и отправить его в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области, где будет принято решение о наложении на данные организации штрафных санкций.