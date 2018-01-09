09.01.2018 | 11:58

Первомайский районный суд Пензы частично удовлетворил требования пассажиров мотолодки о компенсации морального вреда из-за происшествия на воде.

Мужчина и женщина получили травмы, когда транспортное средство, на котором они плыли, врезалось в лодку, стоявшую на якоре. Перевозивший пару водитель был признан виновником аварии.

После случившегося женщина с телесными повреждениями попала в больницу и долго лечилась, ее спутник получил ушиб. Оба они испытали стресс и нравственные страдания.

Пострадавшие обратились в суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 1 млн и 50 000 рублей соответственно.

Суд учел требования разумности и справедливости и постановил взыскать с ответчика 80 000 рублей в пользу женщины и 3 000 в пользу мужчины.

«Решение в законную силу не вступило», - сообщили в Первомайском районном суде.