Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 янв 2018|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  68.21  |  $  57.05
 

Общество | В Пензе пассажиры мотолодки получат компенсацию после ЧП на воде

09.01.2018|11:58
Печать

Первомайский районный суд Пензы частично удовлетворил требования пассажиров мотолодки о компенсации морального вреда из-за происшествия на воде.

Мужчина и женщина получили травмы, когда транспортное средство, на котором они плыли, врезалось в лодку, стоявшую на якоре. Перевозивший пару водитель был признан виновником аварии.

После случившегося женщина с телесными повреждениями попала в больницу и долго лечилась, ее спутник получил ушиб. Оба они испытали стресс и нравственные страдания.

Пострадавшие обратились в суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 1 млн и 50 000 рублей соответственно.

Суд учел требования разумности и справедливости и постановил взыскать с ответчика 80 000 рублей в пользу женщины и 3 000 в пользу мужчины.

«Решение в законную силу не вступило», - сообщили в Первомайском районном суде.

0
0
0
0
Гость|09.01.2018 12:02|

Красиво денежки лежат!

Гость|09.01.2018 12:28|

penzainform.ru писал(a):

1 млн и 50 000 рублей соответственно.

Суд учел требования разумности и справедливости и постановил взыскать с ответчика 80 000 рублей в пользу женщины и 3 000 в пользу мужчины.

Возомнили себя родственниками судейских.

Гость|09.01.2018 13:51|

Нле,и на каком водоеме произошло это происшествие? В новостях не видел,ГИМС до внимания не доводили.

Гость|09.01.2018 14:41|

Надо было топить.

Гость|09.01.2018 15:02|

Поржал

Гость|09.01.2018 17:09|

На суре,а виновник аварии синий был.Он и налител на мотолодку.Сам вылетел на берег,переломался весь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!