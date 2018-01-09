Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 янв 2018|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  68.21  |  $  57.05
 

Общество | В Бессоновском районе попавший в ДТП водитель получит почти 70 000 рублей

09.01.2018|12:46
Печать

В Бессоновском районе владелец автомобиля, попавший в ДТП по вине другого водителя, через суд добился возмещения расходов на ремонт транспортного средства.

Авария случилась в августе в одном из сел района. Машина истца получила механические повреждения. Экспертиза установила, что восстановительный ремонт обойдется хозяину в 62 165 рублей. Также он потратил 7 000 на составление отчета об оценке.

Обратившись к служителям Фемиды, потерпевший просил взыскать с виновника ДТП в общей сложности 69 165 рублей.

Ответчик на заседание не явился, поэтому дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

«Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу», - сообщили в Бессоновском районном суде.

0
0
0
0
Гость|09.01.2018 13:26|

Чет я не понял,а ОСАГО для чего тогда?!

Гость|09.01.2018 13:29|

Гость писал(a):

Чет я не понял,а ОСАГО для чего тогда?!
а эти ушлепки не платят толком

Гость|09.01.2018 14:39|

А была ли ОСАГО?

Гость|09.01.2018 15:36|

Ясно что осаго не было.

Гость|09.01.2018 18:32|

Теперь ещё побегаешь чтобы с него эти 70 тыс стрясти

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!