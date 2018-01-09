09.01.2018 | 12:46

В Бессоновском районе владелец автомобиля, попавший в ДТП по вине другого водителя, через суд добился возмещения расходов на ремонт транспортного средства.

Авария случилась в августе в одном из сел района. Машина истца получила механические повреждения. Экспертиза установила, что восстановительный ремонт обойдется хозяину в 62 165 рублей. Также он потратил 7 000 на составление отчета об оценке.

Обратившись к служителям Фемиды, потерпевший просил взыскать с виновника ДТП в общей сложности 69 165 рублей.

Ответчик на заседание не явился, поэтому дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

«Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу», - сообщили в Бессоновском районном суде.