В Бессоновском районе владелец автомобиля, попавший в ДТП по вине другого водителя, через суд добился возмещения расходов на ремонт транспортного средства.
Авария случилась в августе в одном из сел района. Машина истца получила механические повреждения. Экспертиза установила, что восстановительный ремонт обойдется хозяину в 62 165 рублей. Также он потратил 7 000 на составление отчета об оценке.
Обратившись к служителям Фемиды, потерпевший просил взыскать с виновника ДТП в общей сложности 69 165 рублей.
Ответчик на заседание не явился, поэтому дело было рассмотрено в порядке заочного производства.
«Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу», - сообщили в Бессоновском районном суде.
Чет я не понял,а ОСАГО для чего тогда?!