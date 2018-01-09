09.01.2018 | 14:04

Во вторник, 9 января, скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Пензенской области Вячеслав Алексеевич Сатин. Ему было всего 57 лет.

О трагедии сообщил в своем микроблоге губернатор Иван Белозерцев. «Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня Вячеслава Алексеевича Сатина. Он сделал очень много для развития Пензенской области, не забывал о регионе, когда уехал в Москву, где возглавил проект АО «ТВЭЛ», - написал губернатор.

Вячеслав Сатин родился 3 декабря 1960 года в городе Рассказове Тамбовской области. В 1983-м окончил Пензенский политехнический институт («радиоэлектроника»), в 1999-м изучил курс «Государственное и муниципальное управление» в Международном институте государственной службы и управления во Франции. В том же году прошел стажировку в США - «Администрирование в органах власти и управления».

В органах власти Вячеслав Сатин начал работать с 1998 года - руководителем аппарата администрации Пензенской области.

Затем он стал заместителем председателя правительства, а с декабря 2000 года - заместителем губернатора.

С 2002-го по 2007-й Вячеслав Сатин возглавлял Министерство государственного имущества Пензенской области, в феврале 2007-го губернатор Василий Бочкарев выдвинул его кандидатуру на должность председателя правительства области.

В июле 2008 года Вячеслав Алексеевич был вице-губернатором области, в июле 2010-го его перевели на должность руководителя аппарата губернатора и правительства.

В январе 2012 года Вячеслав Сатин вновь стал вице-губернатором - он пробыл на этом посту до мая 2013-го. В том же месяце он в течение нескольких дней занимал должность первого заместителя главы администрации Пензы, затем уволился.

После этого Вячеслав Сатин руководил проектом топливной компании Росатома «ТВЭЛ».