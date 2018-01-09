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Общество | Скончался экс-вице-губернатор Пензенской области Вячеслав Сатин

09.01.2018|14:04
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Во вторник, 9 января, скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Пензенской области Вячеслав Алексеевич Сатин. Ему было всего 57 лет.

О трагедии сообщил в своем микроблоге губернатор Иван Белозерцев. «Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня Вячеслава Алексеевича Сатина. Он сделал очень много для развития Пензенской области, не забывал о регионе, когда уехал в Москву, где возглавил проект АО «ТВЭЛ», - написал губернатор.

Вячеслав Сатин родился 3 декабря 1960 года в городе Рассказове Тамбовской области. В 1983-м окончил Пензенский политехнический институт («радиоэлектроника»), в 1999-м изучил курс «Государственное и муниципальное управление» в Международном институте государственной службы и управления во Франции. В том же году прошел стажировку в США - «Администрирование в органах власти и управления».

В органах власти Вячеслав Сатин начал работать с 1998 года - руководителем аппарата администрации Пензенской области.

Затем он стал заместителем председателя правительства, а с декабря 2000 года - заместителем губернатора.

С 2002-го по 2007-й Вячеслав Сатин возглавлял Министерство государственного имущества Пензенской области, в феврале 2007-го губернатор Василий Бочкарев выдвинул его кандидатуру на должность председателя правительства области.

В июле 2008 года Вячеслав Алексеевич был вице-губернатором области, в июле 2010-го его перевели на должность руководителя аппарата губернатора и правительства.

В январе 2012 года Вячеслав Сатин вновь стал вице-губернатором - он пробыл на этом посту до мая 2013-го. В том же месяце он в течение нескольких дней занимал должность первого заместителя главы администрации Пензы, затем уволился.

После этого Вячеслав Сатин руководил проектом топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

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Гость|09.01.2018 14:20|

Ну, что?

Зато у нас медицина и продолжительность жизни хоть куда, вон за день 11 ребёнков ещё народилось.

Гость|09.01.2018 14:21|

Соболезнования семье, одного из немногих достойных уважения вспоминаю добрым словом.

Гость|09.01.2018 14:23|

Это невосполнимая утрата!Как жалко!

Гость|09.01.2018 14:24|

Очень жаль. А кто это?

Гость|09.01.2018 14:25|

Гость писал(a):

Очень жаль. А кто это?
Человек,простой человек как и мы.

Гость|09.01.2018 14:27|

Очень жаль. А кто это?

Даже анонимно не стоит говорить о своей глупости

Гость|09.01.2018 14:31|

Лично знаком не был, но все кто его знал плохого о нем никто не сказал.

Гость|09.01.2018 14:35|

Соболезнования семье и близким!!.. лучшие люди уходят.. Жаль... К сожалению равных таким людям - нет

Гость|09.01.2018 14:36|

Исключительного ума и таланта Человек был!

Гость|09.01.2018 14:37|

Что произошло?

Гость|09.01.2018 14:45|

Соболезнования родным и близким. Умный и порядочный человек.

Гость|09.01.2018 14:46|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Человек,простой человек как и мы
Да, да. Мы с вами также запросто и на стажировку в Америку ездили и во власти потом были. Мы, простые люди такие...
Все,без исключения, становятся простыми и нагими только находясь за чертой жизни.

Мои соболезнования.

Гость|09.01.2018 14:57|

Глубокие соболезнования родным.. Ушел человек достойный уважения! Царствия небесного ему.

Гость|09.01.2018 15:02|

Земля пухом! Достойный человек был.

Гость|09.01.2018 15:03|

также как и саяпина испольовали и выкинули обида съела хорошего порядочного человека

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Имя: Гость
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