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Общество | Скончался экс-глава администрации Железнодорожного района Петр Саяпин

09.01.2018|11:39
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В Пензе на 61-м году жизни скончался бывший глава администрации Железнодорожного района Петр Саяпин.

Петр Константинович Саяпин родился 12 июня 1957 года в селе Нижние Пески Уметского района Тамбовской области. Окончил с отличием Пензенский политехнический институт. Занимал пост министра потребительского рынка и услуг Пензенской области, был генеральным директором государственного унитарного предприятия «Пензоптпродрынок», начальником управления по работе с территориями и вопросам местного самоуправления правительства области.

С 2005 года Петр Саяпин работал в органах местного самоуправления. Был главой администрации Железнодорожного района, начальником управления транспорта и связи.

Глава администрации города Виктор Кувайцев и сотрудники администрации Пензы выразили соболезнования родным и близким Петра Константиновича.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, прощание с Петром Саяпиным состоится во вторник, 9 января, с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.

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Гость|09.01.2018 11:53|

Да уж-праздники.

Гость|09.01.2018 11:56|

толковый мужик был, жалко, возраст еще нестарый, жить да жить.

Гость|09.01.2018 12:01|

Сегодня прощание, значит умер позавчера? Обычно наши журналисты сразу пишут. Погода наверно неустойчивая, давление

Гость|09.01.2018 12:05|

Оперативность журналистов не знает границ, за час двадцать до выноса.

Гость|09.01.2018 13:00|

Да, жалко. Только вот на похоронах Степанова был,хорошо выглядел, а вот поди ж

Гость|09.01.2018 13:09|

Скорблю хороший человек

Гость|09.01.2018 13:21|

Что ж так поздно сообщили?

Гость|09.01.2018 13:23|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в пресс-службе мэрии, прощание с Петром Саяпиным состоится во вторник, 9 января, с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.
Ну вы даёте там в пензаинформ. Опубликовали новость за 21 минуту до обозначенного времени прощания. Где вы были вчера?

Гость|09.01.2018 13:24|

Хороший мужик...и управленец...жаль..

Гость|09.01.2018 13:24|

Гость писал(a):

Что ж так поздно сообщили?
Вообще в пензаинформ совесть потеряли.

Гость|09.01.2018 13:27|

власть его поиспользовала и бросила не дали работу отсюда нервы стрес и в результате смерть жалко мужика

Гость|09.01.2018 13:33|

Коммунист небось?

Гость|09.01.2018 13:39|

а ТО, ЧТО Сатин умер- это правда?

Гость|09.01.2018 13:42|

Курьёзно-коммунистов выносят из Захарьина при царе занимавшимся благотворительностью, а единороссов из здания на улице Ленина.

Гость|09.01.2018 13:46|

Светлая память!

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Имя: Гость
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