09.01.2018 | 11:39

В Пензе на 61-м году жизни скончался бывший глава администрации Железнодорожного района Петр Саяпин.

Петр Константинович Саяпин родился 12 июня 1957 года в селе Нижние Пески Уметского района Тамбовской области. Окончил с отличием Пензенский политехнический институт. Занимал пост министра потребительского рынка и услуг Пензенской области, был генеральным директором государственного унитарного предприятия «Пензоптпродрынок», начальником управления по работе с территориями и вопросам местного самоуправления правительства области.

С 2005 года Петр Саяпин работал в органах местного самоуправления. Был главой администрации Железнодорожного района, начальником управления транспорта и связи.

Глава администрации города Виктор Кувайцев и сотрудники администрации Пензы выразили соболезнования родным и близким Петра Константиновича.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, прощание с Петром Саяпиным состоится во вторник, 9 января, с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.