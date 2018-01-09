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Общество | Сделки с неотмежеванными земельными участками пока остаются законными

09.01.2018|18:15
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Запрет на регистрацию или сделки с неотмежеванными земельными участками так и не вступил в силу, хотя об этом много говорили в прошлом, 2017 году.

«Предполагалось, что закон могут внести и запрет вступит в силу с 1 января 2018 года. На сегодняшний день какого-то документа, запрещающего сделки с землей, границы которой не установлены, нет. Спешить с межеванием необязательно, но я рекомендовала бы установить свои границы, чтобы определиться с соседями», - отметила руководитель Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области Оксана Романова.

Дело в том, что на отмежеванный участок уже точно никто не покусится. Бывают случаи, когда часть чужой земли захватывают с помощью переноса забора. Потом приходится судиться и доказывать свою правоту. Руководитель управления Росреестра по Пензенской области подчеркнула, что «точные координаты надела сведут на нет попытки расшириться за счет вас».

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Гость|09.01.2018 18:50|

А денег в панике сколько срубили. И вообще слабо вериться

Гость|09.01.2018 19:01|

Так и было задумано. Дела- то надо делать. Стричь бабло.

Гость|09.01.2018 19:43|

Побоялись перед выборами. Зато потом наверстают.

Гость|09.01.2018 19:55|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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