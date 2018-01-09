09.01.2018 | 18:15

Запрет на регистрацию или сделки с неотмежеванными земельными участками так и не вступил в силу, хотя об этом много говорили в прошлом, 2017 году.

«Предполагалось, что закон могут внести и запрет вступит в силу с 1 января 2018 года. На сегодняшний день какого-то документа, запрещающего сделки с землей, границы которой не установлены, нет. Спешить с межеванием необязательно, но я рекомендовала бы установить свои границы, чтобы определиться с соседями», - отметила руководитель Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области Оксана Романова.

Дело в том, что на отмежеванный участок уже точно никто не покусится. Бывают случаи, когда часть чужой земли захватывают с помощью переноса забора. Потом приходится судиться и доказывать свою правоту. Руководитель управления Росреестра по Пензенской области подчеркнула, что «точные координаты надела сведут на нет попытки расшириться за счет вас».