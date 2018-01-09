09.01.2018 | 17:05

9 января скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Пензенской области Вячеслав Сатин. Одним из первых соболезнования семье, родным и близким покойного написал в своем микроблоге глава региона Иван Белозерцев.

Его запомнят молодым, открытым, общительным оптимистом и, конечно же, одаренным руководителем. Причем, какой бы пост ни занимал, он был готов не только учить других, но и учиться сам.

Вячеслав Сатин был яркой личностью. С 1998 года работал в органах власти, занимая различные руководящие посты. В 2007-м его назначили председателем регионального правительства.

«Целью любого правительства, его основной задачей, если можно так скомпилировать, – это повышение качества уровня жизни. Правительство области занималось и будет заниматься выполнением этой стратегической задачи», - отмечал Вячеслав Сатин.

А через полтора года Вячеслав Сатин стал вице-губернатором. И на этой должности, пожалуй, в полной мере ему удалось раскрыться как разностороннему руководителю, разбирающемуся в самых разных сферах жизни, будь то социальное направление или спорт.

В 2013 году Вячеслав Алексеевич уехал в Москву, где руководил одним из проектов Госкорпорации «Росатом». О дате и месте проведения церемонии прощания с Вячеславом Сатиным будет сообщено дополнительно. Ему было 57 лет – ничтожно малый возраст для человека с большими планами.