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Общество | Глава региона выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Сатина

09.01.2018|17:05
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9 января скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Пензенской области Вячеслав Сатин. Одним из первых соболезнования семье, родным и близким покойного написал в своем микроблоге глава региона Иван Белозерцев.

Его запомнят молодым, открытым, общительным оптимистом и, конечно же, одаренным руководителем. Причем, какой бы пост ни занимал, он был готов не только учить других, но и учиться сам.

Вячеслав Сатин был яркой личностью. С 1998 года работал в органах власти, занимая различные руководящие посты. В 2007-м его назначили председателем регионального правительства.

«Целью любого правительства, его основной задачей, если можно так скомпилировать, – это повышение качества уровня жизни. Правительство области занималось и будет заниматься выполнением этой стратегической задачи», - отмечал Вячеслав Сатин.

А через полтора года Вячеслав Сатин стал вице-губернатором. И на этой должности, пожалуй, в полной мере ему удалось раскрыться как разностороннему руководителю, разбирающемуся в самых разных сферах жизни, будь то социальное направление или спорт.

В 2013 году Вячеслав Алексеевич уехал в Москву, где руководил одним из проектов Госкорпорации «Росатом». О дате и месте проведения церемонии прощания с Вячеславом Сатиным будет сообщено дополнительно. Ему было 57 лет – ничтожно малый возраст для человека с большими планами.

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Гость|09.01.2018 18:43|

Не хочется в это верить... Очень жаль, ЧЕЛОВЕК по истине ТАЛАНТИЩЕ во всех сферах. Скорбим

Гость|09.01.2018 18:52|

Ушел от нас очень хороший, потрясающий, яркий человек и настоящий друг.Единственное объяснение этому то, что там хорошие люди тоже нужны...

Будем помнить и любить тебя всегда.

Гость|09.01.2018 18:54|

Царствие небесное.

Гость|09.01.2018 19:07|

Гость писал(a):

Не хочется в это верить... Очень жаль, ЧЕЛОВЕК по истине ТАЛАНТИЩЕ во всех сферах. Скорбим
А можно узнать в чём талантище проявился ?

Гость|09.01.2018 19:47|

А что он умел делать?

Гость|09.01.2018 19:48|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

Гость|09.01.2018 19:51|

Гость писал(a):

А что он умел делать?
вылизывать высококлассно.

Имя: Гость
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