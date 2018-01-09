09.01.2018 | 17:46

Пензенцы передвигаются по улицам областного центра медленно и аккуратно, ведь на дороге гололед.

«Очень скользко», - отметила пензячка.

«Из моих пока никто не падал. Не дай бог!» - рассказала другая прохожая.

«Скользко, а чего вы хотели? Зима», - высказался еще один житель города.

Совсем другого мнения придерживается глава администрации Пензы. Виктор Кувайцев считает, что и в холодное время года можно уверенно стоять на ногах. Мэр отправился в рейд по городским дворам, чтобы проверить, как коммунальщики борются со льдом.

«Было бы разумно, чтобы не только пешеходную дорожку, но и всю территорию обработать. Это возможно сделать только с помощью механизмов. Мы призываем управляющие компании уже третий год: беретесь за управление домами – приобретайте механизмы. Или пескотряс, или машины, которые могут и другие противогололедные материалы рассыпать», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

«Мы как органы местного самоуправления имеем возможность только составить акт о несоответствии территории требованиям новых правил и направить его в Горжилстройтехинспекцию. Там уже назначаются серьезные штрафные санкции, начиная от 50 000 рублей за нарушение правил содержания придомовой территории», - отметил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Оксана сломала левую руку. Женщина упала в Арбекове неподалеку от городских многоэтажек. Теперь не меньше трех недель ей придется носить гипс.

«Я еще сначала попыталась ей отряхнуть свой плащ. А когда уже прошла метров 30, то поняла, что руку не чувствую - ни пальцами пошевелить, ни запястье повернуть», - рассказала пострадавшая.

«К нам поступает очень много пациентов с травмами и верхних, и нижних конечностей – те, кто не смог устоять на ногах, упал, подвернул руку, ногу, в результате получив травму. Как правило, это повреждения костей», - сообщил заведующий травматологическим отделением № 2 больницы имени Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

За время новогодних каникул более 1 000 пензенцев получили различные травмы.