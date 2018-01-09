Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 янв 2018|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  68.21  |  $  57.05
 

Общество | Более тысячи пензенцев получили травмы из-за гололеда

09.01.2018|17:46
Печать

Пензенцы передвигаются по улицам областного центра медленно и аккуратно, ведь на дороге гололед.

«Очень скользко», - отметила пензячка.

«Из моих пока никто не падал. Не дай бог!» - рассказала другая прохожая.

«Скользко, а чего вы хотели? Зима», - высказался еще один житель города.

Совсем другого мнения придерживается глава администрации Пензы. Виктор Кувайцев считает, что и в холодное время года можно уверенно стоять на ногах. Мэр отправился в рейд по городским дворам, чтобы проверить, как коммунальщики борются со льдом.

«Было бы разумно, чтобы не только пешеходную дорожку, но и всю территорию обработать. Это возможно сделать только с помощью механизмов. Мы призываем управляющие компании уже третий год: беретесь за управление домами – приобретайте механизмы. Или пескотряс, или машины, которые могут и другие противогололедные материалы рассыпать», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

«Мы как органы местного самоуправления имеем возможность только составить акт о несоответствии территории требованиям новых правил и направить его в Горжилстройтехинспекцию. Там уже назначаются серьезные штрафные санкции, начиная от 50 000 рублей за нарушение правил содержания придомовой территории», - отметил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Оксана сломала левую руку. Женщина упала в Арбекове неподалеку от городских многоэтажек. Теперь не меньше трех недель ей придется носить гипс.

«Я еще сначала попыталась ей отряхнуть свой плащ. А когда уже прошла метров 30, то поняла, что руку не чувствую - ни пальцами пошевелить, ни запястье повернуть», - рассказала пострадавшая.

«К нам поступает очень много пациентов с травмами и верхних, и нижних конечностей – те, кто не смог устоять на ногах, упал, подвернул руку, ногу, в результате получив травму. Как правило, это повреждения костей», - сообщил заведующий травматологическим отделением № 2 больницы имени Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

За время новогодних каникул более 1 000 пензенцев получили различные травмы.

0
0
0
0
Гость|09.01.2018 18:44|

penzainform.ru писал(a):

Мэр отправился в рейд по городским дворам,
и за время рейда раскидал около одного млн.тонн песко-соляной смеси.

Гость|09.01.2018 19:18|

Не сиделось дома, алкашам

Гость|09.01.2018 19:34|

Вот это я понимаю помощь от коммунальщиков!

Гость|09.01.2018 19:44|

Вообще не посыпано нигде, и дворников не видно.

Гость|09.01.2018 19:45|

penzainform.ru писал(a):

беретесь за управление домами – приобретайте механизмы
Прелестно. Свалили все на управляйки. А где механизмы, которые раньше обрабатывали?

Гость|09.01.2018 19:52|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

Гость|09.01.2018 19:56|

а где же песко соляная смесь .которую за три дня раскидали аж 1.5 млн тонны????????????????????????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!