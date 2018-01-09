09.01.2018 | 14:18

11 канал запускает новую программу для автолюбителей, водителей-профессионалов и даже пешеходов. «PROавто» будет интересна каждому.

Ведущий программы, Михаил Алексеев, на телевидении человек новый, но отсутствие опыта работы на голубом экране компенсирует энергетикой, юмором и свежим взглядом на проблемы, волнующие автомобилистов. Тем более что он сам водитель с многолетним стажем, гонщик, человек, хорошо разбирающийся в машинах. А по образованию Михаил – инженер-триботехник.

«Это специалист по горюче-смазочным материалам. И мы обязательно проверим, есть ли на самом деле 95-й бензин, я вас уверяю», - пообещал автор программы. Ведь среди водителей бытует мнение, что в бензин марки АИ-92 просто добавляют присадки, повышая октановое число.

Михаил Алексеев будет проводить и другие опыты – например, можно ли сесть за руль после употребления безалкогольного пенного напитка.

Сотрудники ГИБДД помогут разобрать правила проезда сложных перекрестков, расскажут о нововведениях, касающихся как автомобилистов, так и пешеходов. Ожидаются в программе и другие специалисты автосферы.

«Я задумывал этот проект как программу обо всем, что касается автомобилей, абсолютно целиком, начиная с замены щеток, заканчивая выбором, подбором автомобиля. Хотел рассказать про их слабые места, постараться чему-то научить людей», - подчеркнул ведущий.

Михаил планирует проводить тестирование различных автомобилей, в том числе и с пробегом. Это поможет пензенцам при выборе и покупке подержанных машин.

«Я хочу быть вам настоящим другом, именно поэтому я хочу, чтобы рубрика, где я буду отвечать на ваши вопросы, была постоянной. Я расскажу абсолютно обо всем, что вас интересует», - отметил Михаил.

Не пропустите первый выпуск новой авторской программы «PROавто» на 11 канале во вторник, 9 января, в 20:00.