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Общество | 9 января на 11 канале стартует новый телепроект для автолюбителей

09.01.2018|14:18
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11 канал запускает новую программу для автолюбителей, водителей-профессионалов и даже пешеходов. «PROавто» будет интересна каждому.

Ведущий программы, Михаил Алексеев, на телевидении человек новый, но отсутствие опыта работы на голубом экране компенсирует энергетикой, юмором и свежим взглядом на проблемы, волнующие автомобилистов. Тем более что он сам водитель с многолетним стажем, гонщик, человек, хорошо разбирающийся в машинах. А по образованию Михаил – инженер-триботехник.

«Это специалист по горюче-смазочным материалам. И мы обязательно проверим, есть ли на самом деле 95-й бензин, я вас уверяю», - пообещал автор программы. Ведь среди водителей бытует мнение, что в бензин марки АИ-92 просто добавляют присадки, повышая октановое число.

Михаил Алексеев будет проводить и другие опыты – например, можно ли сесть за руль после употребления безалкогольного пенного напитка.

Сотрудники ГИБДД помогут разобрать правила проезда сложных перекрестков, расскажут о нововведениях, касающихся как автомобилистов, так и пешеходов. Ожидаются в программе и другие специалисты автосферы.

«Я задумывал этот проект как программу обо всем, что касается автомобилей, абсолютно целиком, начиная с замены щеток, заканчивая выбором, подбором автомобиля. Хотел рассказать про их слабые места, постараться чему-то научить людей», - подчеркнул ведущий.

Михаил планирует проводить тестирование различных автомобилей, в том числе и с пробегом. Это поможет пензенцам при выборе и покупке подержанных машин.

«Я хочу быть вам настоящим другом, именно поэтому я хочу, чтобы рубрика, где я буду отвечать на ваши вопросы, была постоянной. Я расскажу абсолютно обо всем, что вас интересует», - отметил Михаил.

Не пропустите первый выпуск новой авторской программы «PROавто» на 11 канале во вторник, 9 января, в 20:00.

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Гость|09.01.2018 14:52|

Есть отдельные каналы, посвященные автомобилям (Драйв, Авто24, Авто плюс и т.п.) + море YouTube-каналов на эту тему. Смысл создания еще одного клона?

Если только для тех, у кого нет кабельного ТВ и интернета...

Гость|09.01.2018 15:18|

Для нашего колхоза пойдёть ))) напишити как приору четко занизить, йоу!

Гость|09.01.2018 15:19|

penzainform.ru писал(a):

Я хочу быть вам настоящим другом
ДРУК-ремень пристегни-АВТОХАМ ты а не ДРУК

Гость|09.01.2018 15:39|

penzainform.ru писал(a):

инженер-триботехник.
это что за инженер теребитехник или триПотехник ?

Гость|09.01.2018 15:56|

то что он хочет рассказать людям, уже давно не для кого не секрет и америку не откроет!

Гость|09.01.2018 16:00|

очередной бредовый проект.

Сколько раз уже пытались, и опять какашка получится

Гость|09.01.2018 16:12|

очередной бредовый проект.

Славы хочется им . Бензин дышат потом бредовые идеи у них .

Гость|09.01.2018 17:08|

penzainform.ru писал(a):

новую программу
Была уже такая. 11 каналу эфир уже заткнуть нечем

Гость|09.01.2018 17:27|

penzainform.ru писал(a):

есть ли на самом деле 95-й бензин
Ну да, если 95 окажется бадяженным, на роснефти или лукойле, прямо в эфире заявят об этом.

Гость|09.01.2018 17:32|

penzainform.ru писал(a):

проверим, есть ли на самом деле 95-й бензин
А есть ли жизнь на Марсе? Обязательно проверьте! Мы ведь все тут дебилы, а выскочки от горшка два вершка, у нас тут по телеящику умничают! Ню-ню...

Гость|09.01.2018 17:33|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2018 16:20|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2018 16:11|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2018 16:06|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2018 15:21|

А потом он этим же ротом нам в уши дует-тьфу противно.

я про то что он выпил безалкогольное пиво, а вы госпожа администратор о чём?

ШАЛУНЬЯ.

К тому же-ХАНЖА!

Гость|09.01.2018 19:08|

Жорик Ревазов, Миша Яковлев, Максим Шелков уже всё рассказали. А ЭТО - не нужно

Гость|09.01.2018 19:25|

Хочу передачу про майбах Феррари

Гость|09.01.2018 19:27|

Гость писал(a):

майбах Феррари
Про пропуканную таёту рав4 максимальный потолок

Гость|09.01.2018 19:32|

ГСМщик - ведущий? ну сгодится, если у них главред с/х академию заканчивал.. Удачи!

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Имя: Гость
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