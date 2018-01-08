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Общество | Юные пензенские изобретатели поедут на фестиваль в Москву

08.01.2018|15:43
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Участники регионального фестиваля «Пенза-Робофест» поборолись за звание лучшего изобретателя. Работы более 250 школьников оценивались в четырех номинациях.

«Это Hello, Robot!, Hello, Robot! OPEN, Junior FLL и «РобоКарусель». Junior FLL - младшая возрастная категория, дети 6-9 лет представляют свои маленькие проекты, которые в дальнейшем реализуются в нечто настоящее», - рассказала судья соревнований Анна Карпунина.

Первоклассники из 55-го лицея уверены, что в скором будущем их робот - установка для механической очистке воды от примесей - появится в Пензе. А пока инвестор не найден, они продемонстрировали уникальную разработку министру образования Пензенской области Александру Воронкову. Тот в свою очередь внес некоторые коррективы.

«Делаете ему колеса, чтобы он мог ездить по дну реки и дробить все, что скопилось: ил, старые бревна, чтобы река была судоходной. Идея хорошая. Молодцы, так держать!» - отметил Александр Воронков.

Юный техник из Пензы Илья Смирнов считает, что будущее за роботами. При помощи конструктора и компьютерной программы он создал машину с искусственным интеллектом, которая беспрекословно выполняет поставленную перед ней задачу.

«Когда он доехал до мяча, он должен по нему ударить и как можно больше раз ударить об стенку», - объяснил участник фестиваля.

По итогам фестиваля победители в каждой номинации получили путевку на участие в X Всероссийском «РобоФесте», который состоится в марте в Москве.

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Гость|08.01.2018 18:44|

Пердуино с Алиэкспресса рулит. Ракеты, которые упали, тоже на Пердуино сделаны были. Хвала Илону Маску и его SpaceX!

Гость|08.01.2018 18:50|

Скоро ракеты Falcon 9 будем закупать в США. Они дешевле и украсть не на чем.

Имя: Гость
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