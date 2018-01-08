08.01.2018 | 15:43

Участники регионального фестиваля «Пенза-Робофест» поборолись за звание лучшего изобретателя. Работы более 250 школьников оценивались в четырех номинациях.

«Это Hello, Robot!, Hello, Robot! OPEN, Junior FLL и «РобоКарусель». Junior FLL - младшая возрастная категория, дети 6-9 лет представляют свои маленькие проекты, которые в дальнейшем реализуются в нечто настоящее», - рассказала судья соревнований Анна Карпунина.

Первоклассники из 55-го лицея уверены, что в скором будущем их робот - установка для механической очистке воды от примесей - появится в Пензе. А пока инвестор не найден, они продемонстрировали уникальную разработку министру образования Пензенской области Александру Воронкову. Тот в свою очередь внес некоторые коррективы.

«Делаете ему колеса, чтобы он мог ездить по дну реки и дробить все, что скопилось: ил, старые бревна, чтобы река была судоходной. Идея хорошая. Молодцы, так держать!» - отметил Александр Воронков.

Юный техник из Пензы Илья Смирнов считает, что будущее за роботами. При помощи конструктора и компьютерной программы он создал машину с искусственным интеллектом, которая беспрекословно выполняет поставленную перед ней задачу.

«Когда он доехал до мяча, он должен по нему ударить и как можно больше раз ударить об стенку», - объяснил участник фестиваля.

По итогам фестиваля победители в каждой номинации получили путевку на участие в X Всероссийском «РобоФесте», который состоится в марте в Москве.