08.01.2018 | 16:26

Вера Ермолаевна в очередной раз пристально изучила квитанции в поисках ответа на вопрос, который уже долгое время мучает женщину.

Несколько месяцев назад пенсионерка заметила, что сумма платежей увеличилась на 15 рублей. Рассматривание квитанций привело к конкретному бланку от ООО «Горводоканал» - именно за его услуги на почте взимают дополнительные деньги, именуя этот процесс словом «вознаграждение».

«Если бы писали «комиссия», то что тут сделаешь… За газ, за телефон я плачу - там комиссия, я и не возмущаюсь, это, как я понимаю, берут за работу. А вот «вознаграждение» за что они берут? Я не знаю, за что я «награждаю» горводоканал», - возмутилась пенсионерка.

Когда Вера Ермолаевна оплачивала в банке, то там также взимали 15 рублей, но этот платеж назывался привычно и понятно - комиссия.

Кстати, за другие ресурсы: электричество, газ, тепловую энергию - в финансовых учреждениях ничего дополнительно не берут.

В словарях «вознаграждение» трактуется как плата за труд. Денежное вознаграждение, вознаграждение натурой.

То есть взыскивание 15 рублей с каждой квитанции по сути и является платой за труд, значение слова соответствует финансовой операции. Но пензячке хотелось все-таки знать, почему употреблено именно это слово.

В ООО «Горводоканал» затруднились что-либо сказать, попросили прислать официальный запрос. В федеральном учреждении «Почта России» тоже.

«К сожалению, этот вопрос не относится к категории нашей консультации. Если вас интересует данный вопрос, обратитесь на наш сайт. Вышестоящее руководство ответит вам на данный вопрос», - прокомментировала по телефону оператор справочной службы Наталья.