Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 янв 2018|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | С пензенцев взимают «вознаграждение» за услуги горводоканала

08.01.2018|16:26
Печать

Вера Ермолаевна в очередной раз пристально изучила квитанции в поисках ответа на вопрос, который уже долгое время мучает женщину.

Несколько месяцев назад пенсионерка заметила, что сумма платежей увеличилась на 15 рублей. Рассматривание квитанций привело к конкретному бланку от ООО «Горводоканал» - именно за его услуги на почте взимают дополнительные деньги, именуя этот процесс словом «вознаграждение».

«Если бы писали «комиссия», то что тут сделаешь… За газ, за телефон я плачу - там комиссия, я и не возмущаюсь, это, как я понимаю, берут за работу. А вот «вознаграждение» за что они берут? Я не знаю, за что я «награждаю» горводоканал», - возмутилась пенсионерка.

Когда Вера Ермолаевна оплачивала в банке, то там также взимали 15 рублей, но этот платеж назывался привычно и понятно - комиссия.

Кстати, за другие ресурсы: электричество, газ, тепловую энергию - в финансовых учреждениях ничего дополнительно не берут.

В словарях «вознаграждение» трактуется как плата за труд. Денежное вознаграждение, вознаграждение натурой.

То есть взыскивание 15 рублей с каждой квитанции по сути и является платой за труд, значение слова соответствует финансовой операции. Но пензячке хотелось все-таки знать, почему употреблено именно это слово.

В ООО «Горводоканал» затруднились что-либо сказать, попросили прислать официальный запрос. В федеральном учреждении «Почта России» тоже.

«К сожалению, этот вопрос не относится к категории нашей консультации. Если вас интересует данный вопрос, обратитесь на наш сайт. Вышестоящее руководство ответит вам на данный вопрос», - прокомментировала по телефону оператор справочной службы Наталья.

0
0
0
0
 
Гость|08.01.2018 18:34|

Вот так вот воруют из нашего кошелька, а правительство города и прокуратура ничего не видят. Спасибо вам за это.

P. S. Посчитайте сколько денег наших оседают в карманах банкиров. Миллиарды, а мы стоим с протянутой рукой.

Гость|08.01.2018 18:37|

Однако коррупция в законе.

Гость|08.01.2018 18:43|

хватит дурачить народ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|08.01.2018 18:46|

За жульничество руководителя Горводоканала уволить без парашюта

Гость|08.01.2018 18:46|

У попов научились терминологии - там "одаривание". На старый Новый Год этот термин бы больше подошёл.

Гость|08.01.2018 18:47|

"РОССИЯНЕ-ЭТО НОВАЯ НЕФТЬ" (с) Единая Россия

Гость|08.01.2018 19:08|

Главное, что наша власть помолилась на Рождество. Потом на лыжах некоторые покатались. В теннис поиграли. Вот она жизнь и новость прекрасна. Единая Россия как всегда идеальна

Гость|08.01.2018 19:14|

В чеке 181,20. Пи чём тут вознаграждение 15 руб.?

Если комиссию берёт почта, то пусть берёт, а вознаграждение нельзя?!

Журнализды, одним словом!

Гость|08.01.2018 19:27|

а по другому это и не назвать!!!только вознаграждение...

комиссия берется как процент с платежа

вознаграждение - 15 рублей. с квитанции!!!независимо от суммы платежа...

ну и что что бабулька налила воды аж рублей на 20, заплатит-то она 20 + 15

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!