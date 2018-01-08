08.01.2018 | 13:16

В микрорайоне Заря продолжается возведение домов для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время укладываются стены дома № 1, монтируются приставные панели четвертого этажа, устраиваются монолитные ростверки дома № 2. На объекте задействованы 23 человека, работы ведутся без выходных в одну смену.

Как сообщил начальник управления капитального строительства Игорь Умнов, первый жилой дом планируется сдать в июне 2018 года, второй - в сентябре.

Третий дом начнут строить во втором квартале 2018-го, после получения экспертизы по технической части, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.