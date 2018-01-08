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Общество | Первый дом для детей-сирот в Заре должны сдать в июне 2018 года

08.01.2018|13:16
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В микрорайоне Заря продолжается возведение домов для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время укладываются стены дома № 1, монтируются приставные панели четвертого этажа, устраиваются монолитные ростверки дома № 2. На объекте задействованы 23 человека, работы ведутся без выходных в одну смену.

Как сообщил начальник управления капитального строительства Игорь Умнов, первый жилой дом планируется сдать в июне 2018 года, второй - в сентябре.

Третий дом начнут строить во втором квартале 2018-го, после получения экспертизы по технической части, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|08.01.2018 13:43|

а экскаватор на фото стоит стену подпирает чтобы дом раньше июня не рухнул)))

Гость|08.01.2018 14:10|

Практически все дома построены с нарушениями,здесь вероятно будет ещё хуже.

Гость|08.01.2018 14:12|

гетто-застройки

Гость|08.01.2018 14:56|

Опыт Согласия, похоже, ничему никого не научил...

Гость|08.01.2018 15:12|

да, опыт такого расселения детдомовцев в других городах пезенцев не научил . это будут самые разбитые дома, поскольку детдомовцы не приучены к самостоятельной жизни. Опыт так и показал : надо давать ребятам квартиры вместе со всеми.

Гость|08.01.2018 15:46|

Снова совпала резепова.

Гость|08.01.2018 15:50|

Гость писал(a):

Опыт так и показал : надо давать ребятам квартиры вместе со всеми.
Боже упаси от таких соседей.

Гость|08.01.2018 16:21|

Гость писал(a):

Боже упаси от таких соседей.
Тебя дьявол "упасёт" и уже пасёт...

Гость|08.01.2018 16:22|

Сектанты попёрли.

Гость|08.01.2018 16:24|

Гость писал(a):

Сектанты попёрли.
Да нет, это как раз истинно православные, где любовь и милосердие превыше всего.

Гость|08.01.2018 17:20|

В Татарстане ещё при Шаймиеве приняли закон обязывающий застройщика отдавать городу 1-2% квартир городу для фронтовиков ,детей сирот и др.при таком подходе не возникает гетто из детей сирот или фронтовиков. Всё просто.

Имя: Гость
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