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Общество | Пензенцы не торопятся расстаться с новогодними елками

08.01.2018|16:01
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На исходе январских каникул пензенцы начали избавляться от праздничных деревьев, но елок и сосен пока еще немного у мусорных баков: все-таки впереди еще один праздник, который не отмечают больше нигде, кроме России, - старый Новый год.

«13-е число мы еще встречаем, но просто надо начинать в квартире ремонт, и из-за этого мы прощаемся с елкой, но не с Новым годом», - рассказал пензенец.

Не спешат расставаться с елками и в семьях, где есть дети. Для малышей хвойное дерево, украшенное вместе с родителями, - символ зимнего чуда.

«Шарики, игрушки, самые красивые - звездочки. Мы с папой ее украшали, а выносить ее будет наша мама», - поделился юный горожанин.

В этом году осталось довольно много нераспроданных зеленых красавиц.

«Могли бы посмотреть, какой тот год был, какой этот, чтобы хотя бы приблизительно знать, сколько нужно срубить, а сколько оставить на поляне», - отметила прохожая.

С центральных улиц, где работали базары, сосны и елки убрали вечером 31 декабря и распорядились невостребованным товаром по своему усмотрению. Кто утилизировал, кто отвез в зоопарк на корм зверушкам.

«В животноводство - коровам, телятам, овцам, они и съедят», - предложил житель Пензы.

Вот и получается, что хвойные - кому-то еда, а для кого-то ощущение праздника, которому пока еще не все готовы сказать прощай.

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Гость|08.01.2018 18:40|

Еще 5 января выкинул

Гость|08.01.2018 19:00|

Гость писал(a):

Еще 5 января выкинул
так вроде елка для 7 берется как символ рождества

Гость|08.01.2018 19:01|

выкину числа 15-го

Гость|08.01.2018 19:18|

О чём эта "новость"? Всегда до Старого Нового минимум. А у меня - до 1 Мая. Стоит.

Гость|08.01.2018 19:21|

Сейчас времена трудные. Отопление отключают каждый день. Из ёлки костёр можно развести и согреться. А если очень проголодаешься, то ее даже можно и съесть. Не расстанусь с ёлкой!

Гость|08.01.2018 19:22|

Гость писал(a):

выкину числа 15-го
декабря?

Гость|08.01.2018 19:23|

А я в школу сдам. На подарочек обменяю.

Гость|08.01.2018 19:24|

У меня, кстати, ещё две ёлки стоят - с прошлого нового года и с позапрошлого. А с этого третья.

Гость|08.01.2018 19:26|

ШЁЛ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ПЬЯНСТВА.МАРАЗМ КРЕПЧАЛ...

Имя: Гость
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