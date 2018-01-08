08.01.2018 | 16:01

На исходе январских каникул пензенцы начали избавляться от праздничных деревьев, но елок и сосен пока еще немного у мусорных баков: все-таки впереди еще один праздник, который не отмечают больше нигде, кроме России, - старый Новый год.

«13-е число мы еще встречаем, но просто надо начинать в квартире ремонт, и из-за этого мы прощаемся с елкой, но не с Новым годом», - рассказал пензенец.

Не спешат расставаться с елками и в семьях, где есть дети. Для малышей хвойное дерево, украшенное вместе с родителями, - символ зимнего чуда.

«Шарики, игрушки, самые красивые - звездочки. Мы с папой ее украшали, а выносить ее будет наша мама», - поделился юный горожанин.

В этом году осталось довольно много нераспроданных зеленых красавиц.

«Могли бы посмотреть, какой тот год был, какой этот, чтобы хотя бы приблизительно знать, сколько нужно срубить, а сколько оставить на поляне», - отметила прохожая.

С центральных улиц, где работали базары, сосны и елки убрали вечером 31 декабря и распорядились невостребованным товаром по своему усмотрению. Кто утилизировал, кто отвез в зоопарк на корм зверушкам.

«В животноводство - коровам, телятам, овцам, они и съедят», - предложил житель Пензы.

Вот и получается, что хвойные - кому-то еда, а для кого-то ощущение праздника, которому пока еще не все готовы сказать прощай.