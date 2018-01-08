08.01.2018 | 09:59

Пешеходные зоны и внутридворовые территории в Пензе необходимо обработать противогололедными материалами.

Такое поручение мэр города Виктор Кувайцев дал главам районных администраций на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 8 января.

Виктор Кувайцев потребовал провести мониторинг дворов, а также участков, прилегающих к организациям, предприятиям и магазинам, чтобы выяснить, как они содержатся в зимний период.

Руководителей управляющих компаний и председателей ТСЖ мэр призвал уделить состоянию тротуаров и пешеходных дорожек особое внимание, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.