Пешеходные зоны и внутридворовые территории в Пензе необходимо обработать противогололедными материалами.
Такое поручение мэр города Виктор Кувайцев дал главам районных администраций на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 8 января.
Виктор Кувайцев потребовал провести мониторинг дворов, а также участков, прилегающих к организациям, предприятиям и магазинам, чтобы выяснить, как они содержатся в зимний период.
Руководителей управляющих компаний и председателей ТСЖ мэр призвал уделить состоянию тротуаров и пешеходных дорожек особое внимание, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Еще 1,5 млн. тонн пескосоляной смеси в отчетах?