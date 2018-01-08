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Общество | Мэр Пензы поручил бороться с гололедом во дворах и на тротуарах

08.01.2018|09:59
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Пешеходные зоны и внутридворовые территории в Пензе необходимо обработать противогололедными материалами.

Такое поручение мэр города Виктор Кувайцев дал главам районных администраций на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 8 января.

Виктор Кувайцев потребовал провести мониторинг дворов, а также участков, прилегающих к организациям, предприятиям и магазинам, чтобы выяснить, как они содержатся в зимний период.

Руководителей управляющих компаний и председателей ТСЖ мэр призвал уделить состоянию тротуаров и пешеходных дорожек особое внимание, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|08.01.2018 10:06|

Еще 1,5 млн. тонн пескосоляной смеси в отчетах?

Гость|08.01.2018 10:21|

А ещё бы с гомном в общественных сортирах на улице побороться. Зайдите на бывший Богдановский рынок. Это нечто... И ни одного экологического кустика для этого, не как в старые добрые времена наших предков...

Гость|08.01.2018 10:34|

Ну слава богу теперь с гололедом будут бороться гололеда не будет

Гость|08.01.2018 10:58|

ну слава богу, поручил мониторинг, теперь гоголеда не будет.

Гость|08.01.2018 11:04|

Посыпать не чем,полтора млн.тонн уже высыпали за 3 дня.

Гость|08.01.2018 11:10|

Даёшь навесы на пешеходными дорожками и при дворовыми территориями. Скажем гололеду решительное НЕТ!

Гость|08.01.2018 11:21|

Как по катку идешь на Западной поляне, ничего не посыпано.

Гость|08.01.2018 11:31|

Одни призывы, реальных дел практически нет. Никто не может заставить УК работать.

Гость|08.01.2018 11:32|

Район "Биосинтез"11.30 каток сплошной,ни одного дворника не видно,нигде не посыпано,ни у магазинов,ни во дворах.

Гость|08.01.2018 11:35|

Раньше этим делом дворники без команд от губернаторов занимались - выходишь на работу, а во дворе уже всё посыпано. А сейчас даже территорию школ никто не обрабатывает - голый лёд кругом и всем плевать.

Гость|08.01.2018 11:38|

Гость писал(a):

Одни призывы, реальных дел практически нет. Никто не может заставить УК работать.
Управляйки надо упразднить, ибо неэффективность их в высшей мере доказана годами бесплодной "работы". Эти люди просто приходят, собирают деньги, ничего не делают,ресурсникам не платят и исчезают, махнув хвостом банкрота...

Гость|08.01.2018 11:39|

Предупреждаю если не проведут противогололёдные работы сильно пожалеют об этом .

Гость|08.01.2018 11:44|

Очередное поручение дано, а фактического исполнения, как обычно, не будет!

Гость|08.01.2018 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Пешеходные зоны и внутридворовые территории в Пензе необходимо обработать противогололедными материалами.
Какая свежая мысль! А мы и не догадывались.

Гость|08.01.2018 11:48|

УК ООО Лидер в Запрудном ничерта не работает. Голый лёд вокруг домов. За что со,чего,а чинуши наши поздравлять гораздо по каждому поводу. А с народом с глазу на глаз боятся общаться. Уж и забыли,когда последний раз губернатор с народом встречался на улицах города. Все больше по ТВ отвечает на заранее подготовленные удобные вопросы. Собирают с жителей каждый месяц по 18.18 р.за м2.

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Имя: Гость
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