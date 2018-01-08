08.01.2018 | 13:34

Пензенцы должны иметь возможность благополучно добраться до работы и учебы после праздников. Такое заявление сделал мэр города Виктор Кувайцев во время осмотра областного центра в понедельник, 8 января.

Утром глава администрации Пензы потребовал активизировать деятельность служб по обработке тротуаров и внутридворовых территорий противогололедными материалами. Через несколько часов мэр проверил, как выполняется его поручение.

Виктор Кувайцев отметил, что специалисты обработали дорожки на проспекте Строителей, улицах 8 Марта, Славы, Пушкина и других; в микрорайоне Заря тротуары также посыпаны песко-соляной смесью, но не везде: Юбилейная улица осталась скользкой.

В итоге мэр Пензы пришел к выводу, что проезжая часть путепроводов, мостов, городских магистралей находится в удовлетворительном состоянии, а на тротуарах и пешеходных дорожках нужно продолжать вести борьбу с наледью, сообщили в администрации областного центра.

«Завтра первый рабочий день после продолжительных выходных, необходимо спланировать работу так, чтобы пешеходы могли благополучно добраться до места назначения - работы, общеобразовательных учреждений», - подчеркнул Виктор Кувайцев.