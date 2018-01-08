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Общество | Коммунальщики помогут пензенцам благополучно добраться до работы

08.01.2018|13:34
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Пензенцы должны иметь возможность благополучно добраться до работы и учебы после праздников. Такое заявление сделал мэр города Виктор Кувайцев во время осмотра областного центра в понедельник, 8 января.

Утром глава администрации Пензы потребовал активизировать деятельность служб по обработке тротуаров и внутридворовых территорий противогололедными материалами. Через несколько часов мэр проверил, как выполняется его поручение.

Виктор Кувайцев отметил, что специалисты обработали дорожки на проспекте Строителей, улицах 8 Марта, Славы, Пушкина и других; в микрорайоне Заря тротуары также посыпаны песко-соляной смесью, но не везде: Юбилейная улица осталась скользкой.

В итоге мэр Пензы пришел к выводу, что проезжая часть путепроводов, мостов, городских магистралей находится в удовлетворительном состоянии, а на тротуарах и пешеходных дорожках нужно продолжать вести борьбу с наледью, сообщили в администрации областного центра.

«Завтра первый рабочий день после продолжительных выходных, необходимо спланировать работу так, чтобы пешеходы могли благополучно добраться до места назначения - работы, общеобразовательных учреждений», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

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Гость|08.01.2018 14:07|

penzainform.ru писал(a):

Виктор Кувайцев отметил, что специалисты обработали дорожки на проспекте Строителей, улицах 8 Марта, Славы, Пушкина и других
Чиорт, тут уже не на 1,5 млн. тонн смеси, а на 5..7 млн. тонн пескосоляной смеси тянет!

Гость|08.01.2018 14:11|

себе пусть помогут, дома посыпят

Гость|08.01.2018 14:12|

В городе конечно очень скользко и обработка необходима.

Гость|08.01.2018 14:15|

Прошел по заранее оговоренной у маршруту и остался доволен. А в других местах голову зломаешь,как и вышестоящее руководство приезжает возят только по нормальным дорогам,меня бы за руль я бы провез,какие у нас дороги.

Гость|08.01.2018 14:16|

на тротуарах скользко. Дороги отработали, да.

Гость|08.01.2018 14:59|

Начальство видит только то,что хочет видеть. Другое не интересует.

Гость|08.01.2018 15:18|

А Димон запретил окурки из окон авто выкидывать.

Гость|08.01.2018 15:18|

Батюшки светы! Чудеса-то какие! В окно глянул - и правда возле школы №57 песочку сыпанули. Первый раз за эту зиму между прочим. Хотя пора бы уже давно вход на школьную территорию в порядок привести - убрать с прохода пенёк и бетонную плиту,которые там с незапамятных времён валяются. И асфальт уже положить - старому-то уже 40 лет, одни колдобины, его и нет как такового - как бы пора.

Гость|08.01.2018 15:32|

Вам со своих диванов виднее,чем начальству.

Гость|08.01.2018 15:43|

Коммунальщики помогут. Самим не смешно? Помогут они.

волкодлак|08.01.2018 15:54|

Сегодня ехал по трассе Пенза - Лопатино....Гололед....и ни одного комунальщика.

Гость|08.01.2018 16:06|

волкодлак писал(a):

Сегодня ехал по трассе Пенза - Лопатино
Причём здесь комунальщики и трасса? Тогда уж комунальщицы.

Гость|08.01.2018 16:35|

Около драмтеатра ОЧЕНЬ скользко.Не посыпано ничем.

Гость|08.01.2018 16:39|

посыпим....ОБЯЗАТЕЛЬНО...КАК ТОЛЬКО ПОГОДА БУДЕТ

БЛАГОПРИЯТНАЯ....

Гость|08.01.2018 16:51|

Ну,ладно.Подождем,мимо ходить не будем.

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