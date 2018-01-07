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Общество | Пензенский «Дизель» подписал контракты с двумя новичками

07.01.2018|13:08
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В состав пензенского ХК «Дизель» вошли два новичка из красноярского «Сокола». Об этом сообщили в пресс-службе сурского клуба.

В нападении за пензенскую команду будет выступать 22-летний Сергей Харытинский. В составе сибирского клуба в этом сезоне форвард провел девять матчей, забив один гол. Его коэффициент полезности равен -3.

В линии защиты будет играть 30-летний Максим Сергеев. В этом сезоне он выступил в 15 матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его коэффициент полезности составляет +1.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|07.01.2018 14:07|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ИМЕЛИ БЫ СОВЕСТЬ.ХОТЯ СТАТИСТИКУ ЭТИХ НОВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ТРУТНЕЙ НЕ ОЗВУЧИВАЛИ.ВЫ КОГО ПРИВЕЗЛИ???ТЕХ КТО НИГДЕ НЕ ПРИГОДИЛСЯ???И ЗАРПЛАТА СКОРЕЕ ВСЕГО,КАК У ПРОФИ ПРОПИСАЛИ???

Гость|07.01.2018 14:20|

Проходной двор эта команда. Позорят имя сгинувшего завода. Выгнать руководство команды в первую очередь к чертям.

Гость|07.01.2018 16:16|

Выгонять никого не нужно. Просто прекратить финансирование и сами разбегутся.

Гость|07.01.2018 16:18|

Гость писал(a):

Выгонять никого не нужно. Просто прекратить финансирование и сами разбегутся.
Золотые слова.

Гость|07.01.2018 16:22|

Верните Корягина вместо велосипедиста!

Гость|07.01.2018 16:48|

Гонорар я надеюсь не превышает 18 000 т руб в месяц ???

Гость|07.01.2018 17:09|

Как так,взять игрока 95 года когда своего Пьянова отцепили,зачем тогда своя школа?Заявите тогда команду уровнем пониже где бы могли играть свои воспитанники и от школы был бы толк и люди ходили бы на своих.А сейчас получается группа лиц узурпировала власть и крутит,вертит все что хочет.Конец сезона а они все с составом не определяется.Мысль только одна,на всех этих подписаниях и расторжениях контрактах кто то неплохо поднимает.Выложите в свободный доступ все движение средств по ходу сезона а то может мы ошибаемся.

Гость|07.01.2018 18:21|

прекратите тратить бюджетные деньги на этот сброд.

Если фанатам нужен повод побухать - пусть сами и содержат своих "кумиров"

Имя: Гость
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