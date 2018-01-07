В состав пензенского ХК «Дизель» вошли два новичка из красноярского «Сокола». Об этом сообщили в пресс-службе сурского клуба.
В нападении за пензенскую команду будет выступать 22-летний Сергей Харытинский. В составе сибирского клуба в этом сезоне форвард провел девять матчей, забив один гол. Его коэффициент полезности равен -3.
В линии защиты будет играть 30-летний Максим Сергеев. В этом сезоне он выступил в 15 матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его коэффициент полезности составляет +1.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ИМЕЛИ БЫ СОВЕСТЬ.ХОТЯ СТАТИСТИКУ ЭТИХ НОВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ТРУТНЕЙ НЕ ОЗВУЧИВАЛИ.ВЫ КОГО ПРИВЕЗЛИ???ТЕХ КТО НИГДЕ НЕ ПРИГОДИЛСЯ???И ЗАРПЛАТА СКОРЕЕ ВСЕГО,КАК У ПРОФИ ПРОПИСАЛИ???