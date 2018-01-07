07.01.2018 | 13:08

В состав пензенского ХК «Дизель» вошли два новичка из красноярского «Сокола». Об этом сообщили в пресс-службе сурского клуба.

В нападении за пензенскую команду будет выступать 22-летний Сергей Харытинский. В составе сибирского клуба в этом сезоне форвард провел девять матчей, забив один гол. Его коэффициент полезности равен -3.

В линии защиты будет играть 30-летний Максим Сергеев. В этом сезоне он выступил в 15 матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его коэффициент полезности составляет +1.