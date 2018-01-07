Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|7 янв 2018|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил литургию в честь Рождества Христова

07.01.2018|10:40
Печать

В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе Пензы прошла Божественная литургия в честь Рождества Христова. Богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в пресс-службе мэрии.

Службу посетили губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

Глава городской администрации обратился к прихожанам по окончании богослужения.

«Рождество – это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь. И в этот волшебный праздник я желаю всем жителям города только хорошего: благополучия, взаимопонимания, душевного равновесия. Никогда не сбивайтесь со своего курса, а если будут трудности, помните, что рождественская звезда укажет правильный путь!» – отметил Виктор Кувайцев.

Источник — Фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|07.01.2018 10:55|

Странная картина получается.Чем больше рекламируют РПЦ и вбухивают народных денег тем всё меньше и меньше ходят люди в эти самые храмы,церкви соборы.

Двадцать лет назад в ночь на седьмое в любую церковь было не протолкнуться.И никто их не рекламировал.А сейчас сто человек пришло и то из них половина рисануться.Обратный эффект.Народ отвернулся от навязанного.

Сам в бога верю,а попам нет.

Гость|07.01.2018 11:23|

Гость писал(a):

в бога верю,а попам нет.
ДА.

Гость|07.01.2018 11:28|

печально всё это, Грудинину не один срок понадобится всё это исправлять

Гость|07.01.2018 12:18|

Зачем нам эти подробности из жизни кувайцева, он кто такой?

Гость|07.01.2018 12:43|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
в бога верю,а попам нет.
ДА.

Ещё один заблудший агнец. Вся власть от бога, соответственно и попы по воле божьей. Так, что, так то.

Гость|07.01.2018 12:44|

Гость писал(a):

печально всё это, Грудинину не один срок понадобится всё это исправлять

Думается, что он будет достойный последователь своего доверителя.

Гость|07.01.2018 12:45|

penzainform.ru писал(a):

Он дал нам веру, указал путь.
«Россия, устремлённая в будущее» - это путь без мракобесия - крайне враждебного отношения к прогрессу, просвещению, науке; без обскурантизма, реакционности.

Гость|07.01.2018 12:47|

Гость писал(a):

это путь без мракобесия -
ПДС НПСР + грудинин-вперёд﻿

Гость|07.01.2018 12:55|

РУТЕНИЙ 106

Церковь по Конституции отделена от государства . Придёт время и все чиновники ответят перед Основным законом и будут привлечены к уголовной ответственности за бюджетное финансирование РПЦ .

Никто не забыт , ничто не забыто .

Гость|07.01.2018 13:00|

Я посмотрел фильм в "Ночь под Рождество на хуторе близь Деканьки"

Гость|07.01.2018 13:02|

Гость писал(a):

все чиновники ответят перед Основным законом и будут привлечены к уголовной ответственности за бюджетное финансирование РПЦ .
Они больше боятся высших законов, типо воруем а вдруг там что есть? вот и пытаются таким образом типо грехи сгладить. а вдруг проканает? ну хошь проше, взятку дают авансом. по этому и помогают, за свои пожалуйста, никто не спросит, а вот трата бюджетных денег на религиозные заведения есть воровство у людей. ИМХО естно

Гость|07.01.2018 13:13|

Если обычный гражданин нарядится в такой костюм и пойдет по улице?

Гость|07.01.2018 13:15|

penzainform.ru писал(a):

указал путь.
Какой такой путь ?

Гость|07.01.2018 13:20|

Так планетарий отремонтировать собрались, вот они и готовятся его отжать. Скажут что молельна там была в 10 веке, а злые коммунисты в 11 отняли и у них канал связи прямой пропал

Гость|07.01.2018 13:49|

penzainform.ru писал(a):

Рождество – это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь.
Что за путь такой? Ключевский Василий Осипович: «Вера в жизнь посмертную — тяжелый налог на людей, которые не умеют дожить и до смерти, перестают жить прежде, чем успеют умереть».

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!