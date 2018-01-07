В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе Пензы прошла Божественная литургия в честь Рождества Христова. Богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в пресс-службе мэрии.
Службу посетили губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.
Глава городской администрации обратился к прихожанам по окончании богослужения.
«Рождество – это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь. И в этот волшебный праздник я желаю всем жителям города только хорошего: благополучия, взаимопонимания, душевного равновесия. Никогда не сбивайтесь со своего курса, а если будут трудности, помните, что рождественская звезда укажет правильный путь!» – отметил Виктор Кувайцев.
Странная картина получается.Чем больше рекламируют РПЦ и вбухивают народных денег тем всё меньше и меньше ходят люди в эти самые храмы,церкви соборы.
Двадцать лет назад в ночь на седьмое в любую церковь было не протолкнуться.И никто их не рекламировал.А сейчас сто человек пришло и то из них половина рисануться.Обратный эффект.Народ отвернулся от навязанного.
Сам в бога верю,а попам нет.