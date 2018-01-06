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Общество | В Пензенском зоопарке прошло показательное кормление волков

06.01.2018|16:54
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Пензенцы собрались у вольера одних из самых грозных хищников России: в зоопарке провели показательное кормление волков. На ужин животным подали тушку курицы, говяжью печень, а также мясо на кости. Однако в рационе этих зверей, помимо белковой пищи, присутствуют различные фрукты и овощи.

«Ягоды, те же самые яблочки, морковка - источники витаминов D, E. Также даем им рыбу», - отметила методист учреждения Регина Пенина.

Сейчас в Пензенском зоопарке три вида волков: белоснежный арктический, канадский, он практически черного окраса, и серый. Причем последние живут в одной комнате и присматриваются друг к другу. Специалисты надеются, что в будущем эта пара принесет потомство.

Чтобы создать для хищников комфортные условия, летом 2018 года их переведут в новый просторный вольер.

«Вообще-то это план и уже есть небольшие наброски на эти вольеры. Надеемся, что все сбудется», - отметила Регина Пенина.

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Гость|06.01.2018 18:55|

ГОСПОДА! РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЁТ НАВЕРНО ЛЕТ ПЯТЬ И ВСЁ ЧЕГО ТО НЕ ХВАТАЕТ. ТЕПЕРЬ У ВОЛКОВ ВОЛЬЕРА НЕТ. НУ КАК ЖЕ ТАК? ГОРОД ВЕДЬ ДАВАЛ ДЕНЬГИ.ЕСТЬ ПРОЕКТ. НУЖНО ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.

Гость|06.01.2018 19:00|

Предлагаю 20 марта 2018 года , в честь победы на выборах президента России Павла Грудинина устроить в нашем зоопарке показательное кормление волков нашими чиновниками , товарищи . Списки в штабе левых сил .

Имя: Гость
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