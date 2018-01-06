Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|6 янв 2018|19:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | В пензенской библиотеке организовали встречу с пожилыми читателями

06.01.2018|17:23
Печать

Трогательную историю Ваньки Жукова благодаря Антону Павловичу Чехову знают и взрослые, и школьники. Фрагмент фильма по одноименному произведению писателя пересмотрели в городской библиотеке номер № 17. Совместно с коллективом комплексного центра социальной помощи здесь организовали встречу с читателями.

«Граждане пожилого возраста, посещающие наше отделение социальной реабилитации, - разносторонние и разноплановые люди. Они и читают, и занимаются декоративно-прикладным творчеством, обучаются навыкам компьютерной грамотности, занимаются скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой», - рассказала заведующая отделением городского комплексного центра срочной социальной помощи Наталья Берлизова.

На встрече вспомнили авторов, которые писали об одном из главных христианских праздников Рождестве и о чудесах, связанных с ним, о зимних забавах.

Библиотекарь Ирина Кохова рассказала собравшимся и о том, что Федор Достоевский, известный своим «Идиотом», «Братьями Карамазовыми», «Преступлением и наказанием», оказывается, со свойственной ему проникновенностью писал еще и для детей. Она зачитала отрывок из рассказа «Мальчик у Христа на елке», это история осиротевшего ребенка.

Предрождественская встреча длилась недолго, всего 40 минут.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!