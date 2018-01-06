06.01.2018 | 17:23

Трогательную историю Ваньки Жукова благодаря Антону Павловичу Чехову знают и взрослые, и школьники. Фрагмент фильма по одноименному произведению писателя пересмотрели в городской библиотеке номер № 17. Совместно с коллективом комплексного центра социальной помощи здесь организовали встречу с читателями.

«Граждане пожилого возраста, посещающие наше отделение социальной реабилитации, - разносторонние и разноплановые люди. Они и читают, и занимаются декоративно-прикладным творчеством, обучаются навыкам компьютерной грамотности, занимаются скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой», - рассказала заведующая отделением городского комплексного центра срочной социальной помощи Наталья Берлизова.

На встрече вспомнили авторов, которые писали об одном из главных христианских праздников Рождестве и о чудесах, связанных с ним, о зимних забавах.

Библиотекарь Ирина Кохова рассказала собравшимся и о том, что Федор Достоевский, известный своим «Идиотом», «Братьями Карамазовыми», «Преступлением и наказанием», оказывается, со свойственной ему проникновенностью писал еще и для детей. Она зачитала отрывок из рассказа «Мальчик у Христа на елке», это история осиротевшего ребенка.

Предрождественская встреча длилась недолго, всего 40 минут.