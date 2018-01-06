06.01.2018 | 12:39

В четверг и пятницу, 4 и 5 января, сотрудники Управления по делам ГОЧС города Пензы проверили функционирование объектов теплоснабжения.

Специалисты выяснили параметры работы котельных «610 квартал» в доме № 8к на улице Пограничной, «Галетной» в доме № 19 на улице Галетной, «Урицкого» в доме № 16 на улице Урицкого, «Совхоз-техникум» в доме № 8к на одноименной улице, а также котельной «Арбеково», которая принадлежит ПАО «Т Плюс».

Кроме того, они проконтролировали, как проходят дежурства диспетчерских служб и аварийных бригад.

«Выявлено, что дежурство на котельных организовано в рамках инструкций, пропускной режим соблюдается, параметры котельных поддерживаются в соответствии с погодными условиями», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.