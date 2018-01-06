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Общество | В Пензе источники теплоснабжения работают в штатном режиме

06.01.2018|12:39
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В четверг и пятницу, 4 и 5 января, сотрудники Управления по делам ГОЧС города Пензы проверили функционирование объектов теплоснабжения.

Специалисты выяснили параметры работы котельных «610 квартал» в доме № 8к на улице Пограничной, «Галетной» в доме № 19 на улице Галетной, «Урицкого» в доме № 16 на улице Урицкого, «Совхоз-техникум» в доме № 8к на одноименной улице, а также котельной «Арбеково», которая принадлежит ПАО «Т Плюс».

Кроме того, они проконтролировали, как проходят дежурства диспетчерских служб и аварийных бригад.

«Выявлено, что дежурство на котельных организовано в рамках инструкций, пропускной режим соблюдается, параметры котельных поддерживаются в соответствии с погодными условиями», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|06.01.2018 12:58|

А должны не в штатном?

Гость|06.01.2018 15:11|

Все уже протрезвели.

Гость|06.01.2018 15:49|

Теплосети перегревают дома. На улице чуть ниже ноля,а топят будто -20.

Гость|06.01.2018 16:21|

Умеют у нас показухой заниматься. При первой заминке производства все контролёры и проверяющие исчезают в неизвестном направлении.

Гость|06.01.2018 16:32|

В штатном так же как осенью город был готов на 100% к зиме

Имя: Гость
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