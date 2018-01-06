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Общество | В Пензе детсадовцы поучаствовали в празднике с Машей и Медведем

06.01.2018|16:43
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Воспитанники пензенского детского сада № 8 «Машенька» побывали в гостях у сказки. В стенах этого учреждения в дни новогодних каникул традиционно проходят различные мероприятия: необычные представления, спортивные игры и квесты.

«Родители и дети отправятся в путешествие со сказочными героями Машенькой и Медведем. Не обойдется, конечно, без хитрой и злобной Бабы-яги, которая спрячет символ года, и они отправятся его искать. В дороге им поможет дружба, сплоченность, смекалка», - рассказала воспитатель детского сада № 8 Наталья Сащикова.

Пройдя с десяток испытаний, юные почемучки спасли символ нового года, а заодно и помогли зажечь главную зеленую красавицу.

На этот раз положить подарок под елку Дед Мороз, видимо, забыл. Однако он не обделил ребят в новогоднюю ночь.

«Мне подарили русалку, которая светится под водой, кровать и пеленалку для детей», - поделилась воспитанница детского сада Аглая Митюряева.

Правда, не все малыши верят в то, что сюрпризы под елкой - дело рук старого доброго сказочного героя.

«Деда Мороза по-настоящему не существует. Я сам в книжке прочитал, в «Божьей истории». А подарки дарит Николай Чудотворец», - раскрыл секрет участник праздника Глеб Арефьев.

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