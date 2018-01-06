06.01.2018 | 15:58

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области в 2018 году придется теснее сотрудничать со всеми ветвями власти. Выросло количество жалоб на нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности со стороны органов местного самоуправления.

«По каждой сфере закупок, по каждой области (это касается медицины, строительства, ремонтных работ, закупок, связанных с образовательной деятельностью) была разработана типовая документация, даны рекомендации», - отметила руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.

УФАС возбудило несколько дел в отношении администраций в Пензенской области о нарушении ими правил торгов. По закону только после них должен быть выбран подрядчик, но на деле все работы выполнялись заранее.

«А потом для видимого соблюдения закона проводили торги. Естественно, раз работа уже фактически выполнена, то на данные торги никто не выходит, кроме единственного участника, и он оказывается победителем. Это такая фикция для контролирующих органов», - отметила Оксана Кузнецова.

Много нарушений с распределением земельных участков, при этом есть с элементами коррупции. Такие материалы УФАС отправляет в правоохранительные органы, как, например, дело о строительстве домов в Сурске.

«Был установлен сговор между администрацией и хозяйствующими субъектами при выделении земельных участков под строительство данных домов. Эти наши решения на сегодняшний день устояли перед вступившим в законную силу решением арбитражного суда. В том числе обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, сейчас положены в основу уголовного дела», - пояснила Оксана Кузнецова.

Зато нарушений в сфере рекламы стало значительно меньше. Бизнес становится все более социально ответственным и уже осторожнее играет словами.