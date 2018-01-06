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Общество | Реконструкция дороги на Антонова продолжится в 2018 году

06.01.2018|15:31
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В Пензе рабочие латают дыры на проезжей части улицы Антонова, благо погода позволяет.

«Был заготовлен литой асфальтобетон, который перемешивается с битумом, разогревается, и с его помощью производится ремонт существующего асфальтобетонного покрытия. В среднем за сутки литым асфальтом получается отремонтировать от 70 до 90 квадратных метров», - рассказал и. о. директора Департамента ЖКХ города Пензы Денис Леонтьев.

Всего в первом квартале будут отремонтированы 3 000 кв. м автомобильных дорог и 650 кв. м мостов и путепроводов. Прорехи в дорожном покрытии латают и с помощью щебенки. И в общей сложности до мая планируется привести в порядок еще около 5,5 тыс. кв. метров городских транспортных магистралей.

«В 2018 году будет продолжение реконструкции улицы Антонова, после мы плавно перейдем к ремонту дороги в сторону Заречного. Сейчас мы делаем все, чтобы сохранить дорогу в нормативном проезжем состоянии до момента начала реконструкции», - подчеркнул глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Она начнется весной, когда установится сухая погода. А сейчас для ремонта дороги на Антонова используется новая машина, изготавливающая литой асфальтобетон, это оптимальный вариант для зимы.

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