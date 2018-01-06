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Общество | Новую школу на Шуисте должны сдать к 1 августа

06.01.2018|10:49
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Школу на 660 мест в микрорайоне Шуист должны сдать к 1 августа, чтобы 1 сентября в заведении начался учебный год. Такое поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший стройку в пятницу, 5 января.

«Надо стремиться работать с резервом, чтобы было время привести в порядок объект. Место здесь хорошее, вокруг большой жилой микрорайон, люди ждут открытия учреждения образования», – подчеркнул глава региона.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в рабочей поездке губернатора участвовали мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Владимир Попков, глава города Валерий Савельев и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

На участке трудятся 135 человек: 80 монолитчиков, 40 каменщиков и 15 специалистов по электроснабжению. Еще две бригады выполняют монтаж пластиковых окон.

На данный момент обустроены наружные сети, готов монолитный каркас первого и второго блоков модульного здания, сделано основание под футбольное поле, многофункциональные спортплощадки и беговую дорожку.

«Благодаря тому, что работы организованы в две смены, строительство объекта идет по графику – удалось выполнить большие объемы по устройству монолитного каркаса здания, что позволило заниматься кладкой наружных стен и внутренних перегородок», – сообщил Виктор Кувайцев.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|06.01.2018 11:21|

Очередная лож.

Гость|06.01.2018 11:42|

Почему?

Гость|06.01.2018 12:22|

ЛОЖЬ ПИШЕТСЯ С МЯГКИМ ЗНАКОМ.

Гость|06.01.2018 13:40|

Ну так то круто) ведь детей становится болье, демографическая ситуация улучшается, значит нужно больше мест

Гость|06.01.2018 13:45|

Заинтересованность властей очень важна и значительна. Всегда, когда подключаются какие высокие люди, все делается в разы быстрее

Слесарь з/п 8000|06.01.2018 13:47|

Гость писал(a):

Заинтересованность властей очень важна и значительна. Всегда, когда подключаются какие высокие люди, все делается в разы быстрее
Спасибо за качественный подлиз

Гость|06.01.2018 13:50|

Ну замечательно, это дает кучу рабочих мест для строительства, важно чтобы каждый из строителей работал как надо, а не на отвяжись

Гость|06.01.2018 13:56|

Важно понимать, что каждая такая постройка, она дает во-первых, шанс устроиться тем же самым учителям, уборщицам

Гость|06.01.2018 14:02|

Наверное, школа будет очень красивой и качественной, Ведь ей такое внимание оказали, надо знать, что хотят люди от строительства

Гость|06.01.2018 14:06|

Гость писал(a):

устроиться тем же самым учителям,
если только местных обучат, а искристый уникум точно ездить за 3/9 земель не станет, быстрее к нему поедут и повезут.

Гость|06.01.2018 14:16|

Школы работают по типу важных приоритетов, каждая школа должна соответствовать нормам

Гость|06.01.2018 14:20|

Ну все верно. Чтобы за месяц школу нормально отмыли и учителя могли приступить к своим должностным обязанностям.

Гость|06.01.2018 14:51|

Как же у нас хорошо развивается город) то садики, просто море садиков во дворах открывается, школы еще теперь

Гость|06.01.2018 15:03|

penzainform.ru писал(a):

Школу на 660 мест в микрорайоне Шуист должны сдать к 1 августа, чтобы 1 сентября в заведении начался учебный год
ну раз дал сам губернатор, значит следить будут пристально, и как следствие сдадут! жаль что всё нереально обхватить одному человеку, а то так бы у нас дела бы сразу пошли в гору, раз остальные не работают

Гость|06.01.2018 15:08|

ну вот еще одна приятность уже 2018 года, целое общеобразовательное учреждение намечается, а это куча куч миллионов нужно, а их не так просто было пробить

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Имя: Гость
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