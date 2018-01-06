06.01.2018 | 10:49

Школу на 660 мест в микрорайоне Шуист должны сдать к 1 августа, чтобы 1 сентября в заведении начался учебный год. Такое поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший стройку в пятницу, 5 января.

«Надо стремиться работать с резервом, чтобы было время привести в порядок объект. Место здесь хорошее, вокруг большой жилой микрорайон, люди ждут открытия учреждения образования», – подчеркнул глава региона.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в рабочей поездке губернатора участвовали мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Владимир Попков, глава города Валерий Савельев и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

На участке трудятся 135 человек: 80 монолитчиков, 40 каменщиков и 15 специалистов по электроснабжению. Еще две бригады выполняют монтаж пластиковых окон.

На данный момент обустроены наружные сети, готов монолитный каркас первого и второго блоков модульного здания, сделано основание под футбольное поле, многофункциональные спортплощадки и беговую дорожку.

«Благодаря тому, что работы организованы в две смены, строительство объекта идет по графику – удалось выполнить большие объемы по устройству монолитного каркаса здания, что позволило заниматься кладкой наружных стен и внутренних перегородок», – сообщил Виктор Кувайцев.