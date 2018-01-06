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Общество | Чиновники из районов Пензенской области прослушали лекцию о ЗОЖ

06.01.2018|16:15
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Глав органов местного самоуправления нескольких районов пригласили на лекцию о пользе здорового образа жизни. Важно не только мотивировать руководителей его вести, но и научить их создавать на местах благоприятные условия, способствующие здоровью людей.

«50% населения лично для себя не занимается ведением здорового образа жизни. Когда мы проводим диспансеризацию, мы видим, что физическая активность, особенно с возрастом, начинает угасать. Люди в возрасте не хотят заниматься своим здоровьем и именно физической активностью», - отметила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Поэтому от руководителей зависит принятие решений об организации на селе информационных площадок, пропагандирующих здоровый образ жизни, проведение массовых спортивных праздников и многое другое.

Александр Есенков смолоду привык к физической нагрузке: у него за плечами 30 лет военной службы. Ныне полковник запаса возглавляет администрацию Алферьевского сельсовета. Он сторонник здорового образа жизни, и эта система помогает в работе.

«Ходить или бегать, или просто заниматься - один из способов отвлечься, по крайней мере для меня. Отвлекаться не так, как некоторые, - выпить или покурить, я этого абсолютно не понимаю», - поделился своим мнением Александр Есенков.

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Гость|06.01.2018 19:02|

ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ ЛЕКЦИЯ НУЖНАЯ.САМОЕ ГЛАВНОЕ ИСКЛЮЧИТЬ ЧРЕВОУГОДИЕ.

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