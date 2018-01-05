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Общество | Юные пензенцы представили свои поделки на рождественской ярмарке

05.01.2018|18:19
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Традиционный рождественский вечер в центре развития творчества детей и юношества открылся задорными народными колядками. В преддверии большого праздника воспитанники учреждения разыграли сказочное представление.

Кукла по имени Розовый Бант, которую маленькая девочка забыла в школе, ожила в рождественскую ночь, а вместе с ней – цветные карандаши, игрушечные барабаны, звери.

Результаты своих трудов представили не только юные актеры, но и мастера прикладного творчества. Глиняные игрушки, стаканы, веселые (а главное, съедобные) Деды Морозы, цветочные композиции из бисера, и, конечно же, символы нового года Собаки – все это можно было не только увидеть, но и купить.

«Здесь у нас представлены ангелочки с подвеской и колокольчиком и без них. Их можно поставить на стол», - рассказала участница ярмарки.

Кстати, многие пензенцы верят в рождественское чудо и традиционно отмечают праздник в кругу семьи.

«Мы обязательно печем пряничный домик на Рождество. Вместе с дочерью наряжаем елку; елка обязательно стоит до Рождества. Ребенок еще не очень большой, но есть планы сходить в церковь, чтобы она увидела, как украшается храм и делается вертеп», - поделилась жительница Пензы Оксана Ермакова.

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