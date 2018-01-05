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Общество | Во время диспансеризации у жителей области выявили 922 новообразования

05.01.2018|10:33
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В Министерстве здравоохранения Пензенской области подвели итоги диспансеризации за 2017 год. За 12 месяцев ее прошли 228,7 тысячи жителей региона.

В 2017-м проводилась диспансеризация населения следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

«Выявлено 10 случаев туберкулеза, 922 случая новообразований, 643 случая сахарного диабета. Болезни системы кровообращения вновь диагностированы у 10,3 тысячи человек», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

У каждого гражданина, прошедшего диспансеризацию в 2017 году, оказалось по 2 фактора риска хронических неинфекционных заболеваний.

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Гость|05.01.2018 10:44|

Эхо Леонидовки

Гость|05.01.2018 11:37|

а как же средний возраст за70

Гость|05.01.2018 11:42|

Заголовок корявый с точки зрения русского языка. Примерно как "средняя температура по больнице".

Гость|05.01.2018 12:12|

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Гость|05.01.2018 13:13|

А вы послушайте ответы врачей в больницах районов,где проводят диспансеризацию. На вопрос какие процедуры и анализы предусмотрены отвечают,ну давление измерим артериальное,рост ,вес и на этом все. Вот и вся диспансеризация. И как там что обнаружили у кого то-это удивительно. Видимо платной сам пациент обнаружил,а приписали к заслугам диспансеризации. Стрючков,прокатись по больницам области,а то засиделся в областном центре и ты не в курсе,что творится в сельской местности. Или в курсе?!

Гость|05.01.2018 15:11|

Гость писал(a):

а как же средний возраст за 70
Мне за 70. Врачи сделали мне новообразование, которое почему-то героически мечтал получить в детстве (в церкви Иоанна Кронштадского), и сам побороть его.

Гость|05.01.2018 18:23|

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