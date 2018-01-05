05.01.2018 | 10:33

В Министерстве здравоохранения Пензенской области подвели итоги диспансеризации за 2017 год. За 12 месяцев ее прошли 228,7 тысячи жителей региона.

В 2017-м проводилась диспансеризация населения следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

«Выявлено 10 случаев туберкулеза, 922 случая новообразований, 643 случая сахарного диабета. Болезни системы кровообращения вновь диагностированы у 10,3 тысячи человек», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

У каждого гражданина, прошедшего диспансеризацию в 2017 году, оказалось по 2 фактора риска хронических неинфекционных заболеваний.