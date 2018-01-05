05.01.2018 | 12:00

В Пензенской области сотрудники отдела безопасности на водных объектах и государственной инспекции по маломерным судам ежедневно в течение новогодних праздников патрулируют водоемы.

Спасатели проводят профилактические беседы с любителями зимней ловли, напоминают им правила оказания первой помощи провалившемуся под лед и телефоны экстренных служб.

«В связи с тем, что погода на протяжении продолжительного времени остается теплой, лед еще недостаточно крепкий – всего 12-15 сантиметров. На водоемах с течением имеются промоины. Выход на водоемы крайне опасен для жизни», - предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Однако рыбаков это не останавливает. Так, в ходе рейда по водоемам Октябрьского района г. Пензы спасатели зафиксировали массовый выход людей на лед на ручье Стремянном.

«Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия или сами попали в беду, незамедлительно звоните «101» с мобильного телефона», - обратились в МЧС ко всем жителям области.