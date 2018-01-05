Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 янв 2018|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | В Пензе сотрудники МЧС патрулируют водоемы в поисках рыбаков

05.01.2018|12:00
Печать

В Пензенской области сотрудники отдела безопасности на водных объектах и государственной инспекции по маломерным судам ежедневно в течение новогодних праздников патрулируют водоемы.

Спасатели проводят профилактические беседы с любителями зимней ловли, напоминают им правила оказания первой помощи провалившемуся под лед и телефоны экстренных служб.

«В связи с тем, что погода на протяжении продолжительного времени остается теплой, лед еще недостаточно крепкий – всего 12-15 сантиметров. На водоемах с течением имеются промоины. Выход на водоемы крайне опасен для жизни», - предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Однако рыбаков это не останавливает. Так, в ходе рейда по водоемам Октябрьского района г. Пензы спасатели зафиксировали массовый выход людей на лед на ручье Стремянном.

«Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия или сами попали в беду, незамедлительно звоните «101» с мобильного телефона», - обратились в МЧС ко всем жителям области.

0
0
0
0
 
Гость|05.01.2018 12:11|

Рыбаки ловят рыбу, Спасатели отлавливают рыбаков.

Гость|05.01.2018 12:28|

Надо рыбаков спасать полностью за их счет.Результат увидите мгновенно.

Гость|05.01.2018 13:08|

Вы считаете,что спасатель успеет вытащить тонущего рыбака?! Вытащат утонувшего. Ладно рыбаки лезут на тонкий лёд,так они ещё детей или внуков с собой берут. Камикадзе,моя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!