05.01.2018 | 17:32

«Рождественское чудо для детей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей» – акцию с таким названием организовали представители регионального управления Росгвардии и фонда защиты семьи.

Ребятам вместе с офицерами отрядов быстрого реагирования предложили попробовать себя в роли настоящих спецназовцев. Перед началом игры участники разделились на две команды. Вместе со старшими наставниками ребята выстроили тактику ведения боя, отработали приемы стрельбы.

Несмотря на сложный рабочий график, сотрудники ведомства регулярно проводят различные мероприятия для детей погибших сотрудников. Многие из подшефных Росгвардии, вырастая, и сами попадают в ряды ее бойцов.

«Как пример – Книгин Роман Игоревич. После гибели его отца он практически все время проводил у нас, приводил в отряд друзей, занимался своим образованием в военном деле. Сейчас он прекрасный офицер», - отметил командир ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

У участников этой акции тоже есть планы связать свое будущее со службой в правоохранительных органах.

«Я попытаюсь хотя бы научиться стрелять. Может быть, мне это когда-нибудь пригодится. Я хочу отучиться до 11 класса и поехать в другой город в школу полиции, пойти по стопам отца», - поделилась участница акции Милена Володина.

В Управлении Росгвардии по Пензенской области состоит на учете десять семей сотрудников и военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении служебного долга.