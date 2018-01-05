05.01.2018 | 16:37

Губернатор области в новогодние выходные не отдыхает и другим не дает - капитальная реконструкция центра экстренной медицинской помощи на улице Пионерской не прекращается ни на минуту.

Оценив благоустройство уличной территории бывшей больницы скорой помощи – а она готова более чем на 70% – Иван Белозерцев заглянул внутрь здания. Коридоры, палаты, спецпомещения – все должно соответствовать современным стандартам.

Предварительные планы и реальный ход перестройки практически совпадают. На Пионерской скоро новоселье.

«20 февраля мы перерезаем ленточку. Фасад здания готов, крыша готова, контур закрыт. Процентов на 85-90 готово», - отметил Иван Белозерцев.

А на Шуисте, где строится школа, настроение главы региона немного испортилось. Проект школы интересный и современный. Темпы роста тоже в норме, однако есть недочет.

«Зачем мы везем что-то из Саратова, кормим саратовцев, а свое не берем? Когда строятся областные, муниципальные объекты, надо закупать свой строительный материал», - подчеркнул губернатор.

Во время своей инспекционной новогодней поездки Иван Белозерцев посетил еще несколько жизненно важных объектов города.