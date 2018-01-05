05.01.2018 | 17:17

Студенты Пензенской области могут рассчитывать на материальную поддержку от государства.

«Все студенты, которые учатся на бюджетной основе по очной форме обучения, приглашаются в органы социальной защиты населения за получением государственной помощи, если они являются малообеспеченными», - сообщила начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, соцзащиты и демографии области Марина Кирилова.

После праздничных дней можно будет оформить социальную стипендию для учащихся колледжей, лицеев, вузов. Студентам необходимо собрать пакет документов.

«Органы социальной защиты населения на основании доходов выдают им единоразовую государственную социальную помощь и справку для передачи в учебное заведение, на основании которой выплачивается дополнительная социальная стипендия», - рассказала Марина Кирилова

Собирать документы нужно не всем – тут важны сроки.

«Эта государственная помощь выдается на год. Если основная масса студентов прошла в сентябре (только поступили или перешли на очередной курс), то больше обращаться не требуется. Раньше к этим студентам относились сироты, дети, потерявшие кормильца, инвалиды. Новшество заключается в том, что если студент является малообеспеченным, то ему тоже положена такая льгота», - подчеркнула Марина Кирилова.

В 2017-м социальную стипендию получали 4 500 учащихся.