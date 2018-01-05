05.01.2018 | 17:02

Федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника» набирает обороты. С января 2018 года в нем будут участвовать уже 27 медицинских учреждений. Основные задачи, которые необходимо решить, – повышение качества оказания помощи населению, распределение потоков пациентов, сокращение время ожидания приема, а также создание комфортной среды для посетителей.

«Это контакт с регистратором один на один. Регистратор – унифицированный медицинский работник, который не отвлекается на телефонные переговоры, на визиты в поисках карточки. То есть он занимается конкретно с пациентом», - пояснила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Кстати, теперь амбулаторные карты не на виду у посетителей поликлиник. Их убрали с глаз, а беседа пациентов с регистратором проходит тет-а-тет.

«Когда пациенты стояли в очереди, то так или иначе мы сталкивались с проблемой несоблюдения врачебной тайны. Потому что пациент разговаривает громко, вынужден подпрыгивать к стойке регистратуры. Регистратор тоже испытывает, со своей стороны, неудобства. Сзади стоит очередь и тоже все слышит: где, что, к кому пациент хочет пойти», - добавила Наталья Тюгаева.

Проект «Бережливая поликлиника» в Пензенской области начал внедряться в апреле 2017 года.