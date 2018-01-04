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Общество | За 4 дня на дороги области высыпано 1,5 млн тонн песко-соляной смеси

04.01.2018|13:29
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С 31 декабря по 3 января дороги Пензенской области расчищали и посыпали песко-соляной смесью 98 единиц специальной техники – комбинированных дорожных машин (КДМ) и грейдеров.

Работы велись в тех районах, где выпадали осадки. Интенсивность выездов спецмашин также зависела от погоды. За это время было высыпано более 1,5 млн тонн песко-соляной смеси.

Дежурно-диспетчерская служба круглосуточно контролирует состояние региональных и межмуниципальных дорог Пензенской области и в случае выпадения осадков направляет спецтехнику для расчистки и посыпки.

«Особое внимание уделяется аварийным участкам, подъемам и спускам. Кроме того, автогрейдеры выравнивают профиль обочин», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Гость|04.01.2018 13:47|

На фото Шемышейские работают

Гость|04.01.2018 13:48|

Ни снега, ни льда в Пензе нет?!

Гость|04.01.2018 13:57|

146 млн/тонн!!!

Гость|04.01.2018 13:58|

Ну и в каких же районах выпал снег по пояс?

Гость|04.01.2018 13:59|

А зачем мусорить? Все же растаяло.Это чтобы потом убирать и этим же посыпать?

Гость|04.01.2018 14:01|

Походу песка высыпали больше чем выпал снег.Главное что бы высота песка небыло выше Пяти сантиметров.

Гость|04.01.2018 14:19|

penzainform.ru писал(a):

более 1,5 млн тонн песко-соляной смеси.
Это 300 000 пятитонных машин!!! Когда успевали грузиться?

Гость|04.01.2018 14:25|

Почему я не видела чтоб дороги посыпали? Не пила, активно все 5 дней по городу передвигаюсь....., но ни снега, ни смеси не видела.

Гость|04.01.2018 14:34|

Клоуны-чиновники развлекаются???

Гость|04.01.2018 14:35|

Рьяно то как начали распиливать.Не дождались даже снега. Охренеть!

Гость|04.01.2018 14:37|

А сколько стоит в деньгах сия работа? Озвучьте для народа?

Гость|04.01.2018 14:38|

А сколько стоит в деньгах сия работа? Озвучьте для народа?

Лям за тонну со всеми откатами и закатами...

Гость|04.01.2018 14:40|

penzainform.ru писал(a):

За это время было высыпано более 1,5 млн тонн песко-соляной смеси
Этоооо ещё не чё, сведущая новость будет "За выходные было очищено дорог более чем от 1,5 млн тонн песко-соляной смеси".

Гость|04.01.2018 14:57|

Что-то бред прочитал.

Получается, что каждая машина сделала за сутки 546 выездов на посыпку.

Как?

Гость|04.01.2018 14:59|

Горючки списали немерено)

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