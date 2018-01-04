04.01.2018 | 13:29

С 31 декабря по 3 января дороги Пензенской области расчищали и посыпали песко-соляной смесью 98 единиц специальной техники – комбинированных дорожных машин (КДМ) и грейдеров.

Работы велись в тех районах, где выпадали осадки. Интенсивность выездов спецмашин также зависела от погоды. За это время было высыпано более 1,5 млн тонн песко-соляной смеси.

Дежурно-диспетчерская служба круглосуточно контролирует состояние региональных и межмуниципальных дорог Пензенской области и в случае выпадения осадков направляет спецтехнику для расчистки и посыпки.

«Особое внимание уделяется аварийным участкам, подъемам и спускам. Кроме того, автогрейдеры выравнивают профиль обочин», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.